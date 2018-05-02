Muhalefetin 4'lÃ¼ ittifakÄ± iÃ§in BahÃ§eli'den ilk yorum

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru stantlarÄ±nÄ± gezdi.
"CHP-Ä°YÄ° Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼ndeki adÄ±mlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, ittifakÄ±n yasal zeminde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n demokrasi iÃ§in hayÄ±rlara vesile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiklerini anÄ±msattÄ±. BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BirÃ§ok Ã§evreler bu ittifak kavramÄ±na karÅŸÄ± bir alerji ortaya koymuÅŸlardÄ±. Ama zaman iÃ§erisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmiÅŸlerdir. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. DÃ¶rt, beÅŸ partinin bir araya gelmesi, seÃ§imlerin de bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°ttifak kavramÄ±nÄ± ortaya attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman baraj meselesinden dolayÄ±, Hazine yardÄ±mÄ± almak iÃ§in buna tevessÃ¼l ettiÄŸimizi sÃ¶yleyen kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ± ve baÅŸ yazarlar geliÅŸmeleri yakinen takip etsinler. SÄ±fÄ±r barajla bu seÃ§im nasÄ±l oluyor, bir gÃ¶rsÃ¼nler bakalÄ±m."
YarÄ±n milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in son gÃ¼n olduÄŸunu belirten BahÃ§eli, "MÃ¼racaatlarda herhangi bir uzatma sÃ¶z konusu olmayacak. 3 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar mÃ¼racaatlar kabul edilecek. Ondan sonra burasÄ± kapanmÄ±ÅŸ olacak." dedi.
BahÃ§eli, dÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 943 mÃ¼racaat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren BahÃ§eli, "Bunlar iÃ§erisinde de en sevindiricisi 108 hanÄ±mefendinin olmasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n de zannediyorum bu sayÄ± daha da yÃ¼kselebilir. O sebepten dolayÄ± MHP kendi siyasi olgunluk ve teÅŸkilat anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
BahÃ§eli 26 MayÄ±s'ta da aday tanÄ±tÄ±m toplantÄ±larÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶ylelikle genÃ§, hanÄ±mlarÄ±n Ã¶nemli sayÄ±da oluÅŸtuÄŸu, tecrÃ¼beli siyasetÃ§ilerin bulunduÄŸu bir kadroyla Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± milletin aklÄ± gereÄŸi yerine getireceÄŸiz inÅŸallah" dedi.
BugÃ¼n Meclis'te kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ± yapacaklarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Meclis Grubumuz bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra bir araya gelecek ve grup kararÄ± alacak. AdayÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. AyrÄ±ca 'Cumhur Ä°ttifakÄ±' konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Cumhur Ä°ttifakÄ± bugÃ¼n iÃ§in iki partiden oluÅŸmaktadÄ±r. MuhatabÄ± olan AK Parti, bugÃ¼n veya yarÄ±n bir grup kararÄ± alÄ±rsa o zaman seÃ§im takviminde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaatÄ±n sÃ¼resi iÃ§erisinde zannediyorum mÃ¼racaat gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olur. Bu muhtemelen cuma gÃ¼nÃ¼, hayÄ±rlÄ± bir gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.
CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
YSK, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seyyar sandÄ±k kurullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirledi.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan iki Ã¼lke liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.50'de GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'e gitti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Adaylara iliÅŸkin teklifte bulunulduÄŸunda, herkese imzasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra bir Ã¶rnek vereceÄŸiz." dedi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde dÃ¼n yapÄ±lan uygulamalarda, bin 102 aranan kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 14.20'de Ã–zbekistan'dan GÃ¼ney Kore'ye hareket etti.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± Spor Salonu'nda aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.