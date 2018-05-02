12:06, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Muhalefetin 4'lÃ¼ ittifakÄ± iÃ§in BahÃ§eli'den ilk yorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru stantlarÄ±nÄ± gezdi.

"CHP-Ä°YÄ° Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak oluÅŸturma yÃ¶nÃ¼ndeki adÄ±mlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, ittifakÄ±n yasal zeminde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n demokrasi iÃ§in hayÄ±rlara vesile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiklerini anÄ±msattÄ±. BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"HAYIRLI, UÄžURLU OLSUN"

"BirÃ§ok Ã§evreler bu ittifak kavramÄ±na karÅŸÄ± bir alerji ortaya koymuÅŸlardÄ±. Ama zaman iÃ§erisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmiÅŸlerdir. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. DÃ¶rt, beÅŸ partinin bir araya gelmesi, seÃ§imlerin de bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°ttifak kavramÄ±nÄ± ortaya attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman baraj meselesinden dolayÄ±, Hazine yardÄ±mÄ± almak iÃ§in buna tevessÃ¼l ettiÄŸimizi sÃ¶yleyen kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ± ve baÅŸ yazarlar geliÅŸmeleri yakinen takip etsinler. SÄ±fÄ±r barajla bu seÃ§im nasÄ±l oluyor, bir gÃ¶rsÃ¼nler bakalÄ±m."

YarÄ±n milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in son gÃ¼n olduÄŸunu belirten BahÃ§eli, "MÃ¼racaatlarda herhangi bir uzatma sÃ¶z konusu olmayacak. 3 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar mÃ¼racaatlar kabul edilecek. Ondan sonra burasÄ± kapanmÄ±ÅŸ olacak." dedi.

ADAY ADAYLIÄžI Ä°Ã‡Ä°N 943 BAÅžVURU

BahÃ§eli, dÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 943 mÃ¼racaat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren BahÃ§eli, "Bunlar iÃ§erisinde de en sevindiricisi 108 hanÄ±mefendinin olmasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n de zannediyorum bu sayÄ± daha da yÃ¼kselebilir. O sebepten dolayÄ± MHP kendi siyasi olgunluk ve teÅŸkilat anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.

MECLÄ°S GRUBUMUZ BUGÃœN GRUP KARARI ALACAK"

BahÃ§eli 26 MayÄ±s'ta da aday tanÄ±tÄ±m toplantÄ±larÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶ylelikle genÃ§, hanÄ±mlarÄ±n Ã¶nemli sayÄ±da oluÅŸtuÄŸu, tecrÃ¼beli siyasetÃ§ilerin bulunduÄŸu bir kadroyla Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± milletin aklÄ± gereÄŸi yerine getireceÄŸiz inÅŸallah" dedi.

BugÃ¼n Meclis'te kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ± yapacaklarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Meclis Grubumuz bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra bir araya gelecek ve grup kararÄ± alacak. AdayÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. AyrÄ±ca 'Cumhur Ä°ttifakÄ±' konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Cumhur Ä°ttifakÄ± bugÃ¼n iÃ§in iki partiden oluÅŸmaktadÄ±r. MuhatabÄ± olan AK Parti, bugÃ¼n veya yarÄ±n bir grup kararÄ± alÄ±rsa o zaman seÃ§im takviminde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaatÄ±n sÃ¼resi iÃ§erisinde zannediyorum mÃ¼racaat gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olur. Bu muhtemelen cuma gÃ¼nÃ¼, hayÄ±rlÄ± bir gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."