12:17, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

TÄ°KA'dan Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na mobil klinik desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in tam donanÄ±mlÄ± operasyonel mobil klinik desteÄŸinde bulundu.

TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± klinik yetkililere teslim edildi.

Mobil kliniÄŸin teslim edilmesi amacÄ±yla Cotabato'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Mindanao AdasÄ±'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici, Ã§eÅŸitli kurum temsilcileri ile bÃ¶lge halkÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan TÄ°KA Filipinler KoordinatÃ¶rÃ¼ YeÅŸim BaktÄ±r, "BÃ¶lgenin geÃ§tiÄŸi bu tarihi sÃ¼reÃ§te TÃ¼rk halkÄ± adÄ±na Ã¼lkede ve bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz projeleri yardÄ±m olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyiniz. Biz sizlerle paylaÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Hasta bakÄ±mÄ±, ameliyathane ve doktor odalarÄ±nÄ±n olduÄŸu klinikte, anestezi cihazÄ±, kardiyak monitÃ¶r, oksijen tankÄ± ve ameliyat araÃ§ gereÃ§leri de bulunuyor.

Filipinlerin en az geliÅŸmiÅŸ bÃ¶lgesi olan ve Ã§oÄŸunlukla MÃ¼slÃ¼man halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro halkÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu saÄŸlÄ±k hizmetlerine yeterli eriÅŸim saÄŸlayamÄ±yor.

Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi'nin yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±l sÃ¼ren ve 120 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met ile 2014'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci kapsamÄ±nda, saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi Ã¶ncelikli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri olarak yer alÄ±yor.