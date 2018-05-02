12:37, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki iki elebaÅŸÄ± bir arada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de yargÄ± sÃ¼reÃ§leri sonucunda 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸu kesinleÅŸen FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan Recep Ã–zkan ve MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar, Anadolu AjansÄ± (AA) ekibinin sorularÄ±na cevap veremedi.

FETÃ–'nÃ¼n iki Ã¶nemli ismi, Washington'da buluÅŸtuklarÄ± otelde ve sonrasÄ±nda gittikleri mekanda bir arada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki Ã¶rgÃ¼tlenmesinde uzun yÄ±llar gÃ¶rev yapan ve AmerikalÄ± siyasetÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer alan Ã‡Ä±nar ile FETÃ–'nÃ¼n Ã¶zellikle finansal ayaÄŸÄ±nda aktif rol oynayan Ã–zkan, Washington'daki Hampton Inn adlÄ± otelin bahÃ§esinde konuÅŸurken objektiflere yakalandÄ±.

Otelin bahÃ§esindeki konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birlikte yakÄ±nlardaki baÅŸka bir mekana geÃ§en iki FETÃ–'cÃ¼, burada yaklaÅŸÄ±k 2,5 saat kaldÄ±.

"TUVALETE GÄ°DECEÄžÄ°M" DÄ°YEREK KAÃ‡TI

Binadan Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± andaÂ gazetecileriÂ karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶ren Ã‡Ä±nar ile Ã–zkan'Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve telaÅŸ, objektiflere yansÄ±dÄ±.

Muhabirin sorularÄ±ndan "tuvalete gideceÄŸim" diyerek kaÃ§an ve hemen caddenin karÅŸÄ±sÄ±ndaki oteline yÃ¶nelen Ã–zkan'Ä±n telaÅŸlÄ± ve aceleci tavrÄ± dikkati Ã§ekti.

Ã–zkan'Ä±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± otele doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye devam eden Ã‡Ä±nar'a Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ABD'deki faaliyetleriyle ilgili bazÄ± sorular soruldu.

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilk paylaÅŸÄ±mlarda "darbe giriÅŸiminin kurgu olduÄŸunu" savunan ve bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla tepki Ã§eken Ã‡Ä±nar, "Darbe giriÅŸiminin kurgu olduÄŸunu savunuyordunuz, ama elebaÅŸÄ±nÄ±z GÃ¼len birkaÃ§ ay sonraki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda darbe giriÅŸimine kendisine gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ kimselerin de katÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini kabul etmiÅŸti. Sen mi yalan sÃ¶ylÃ¼yorsun, GÃ¼len mi?" ÅŸeklindeki soruyu cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±.

FETÃ–-PYD/PKK Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° FONLUYOR

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in onursal baÅŸkanÄ± olduÄŸu Niagara VakfÄ±nÄ±n eski baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡Ä±nar, TÃ¼rkiye aleyhtarÄ± propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karÅŸÄ±sÄ±nda da sessiz kalmayÄ± tercih etti.

AA muhabiri, Ã‡Ä±nar'a ABD'de Ä°ngilizce olarak yayÄ±mlanan ve TÃ¼rkiye aleyhtarÄ± birÃ§ok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlÄ± haber sitelerini neden fonladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Ã‡Ä±nar, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len Sinam Mohamed adlÄ± kiÅŸiye neden Defense Post'ta yazÄ± yazdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye aleyhindeki propagandalarÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajlara niÃ§in yer verildiÄŸi sorularÄ±na da cevap veremedi.

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±nda rol alan Mahir Zeynalov'un yÃ¶nettiÄŸi Globe Post'a baÄŸlÄ± Defense Post sitesinde yazan Mohamed, YPG'nin dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼ren, Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde Ã¶nemli bir yÃ¶netici olarak biliniyor.

Mohamed'in Ã¶zellikle Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ve TÃ¼rkiye'yi karalayan ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± haberleri paylaÅŸan Defense Post ile TÃ¼rkiye aleyhindeki yayÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Globe Post, ABD'deki yayÄ±nlarÄ±na halen devam ediyor.

ENES KANTER'Ä°N FÄ°NANS DANIÅžMANI

Bu arada Ã‡Ä±nar'Ä±n kurduÄŸu "Maestro Corporate Group" adlÄ± yÃ¶netim danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ±nÄ±n, FETÃ–'cÃ¼ NBA oyuncusu Enes Kanter'e finansal danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kamuoyunda ve medyada kendisini GÃ¼len'in manevi oÄŸlu olarak lanse eden ve ailesi tarafÄ±ndan reddedilince soyadÄ±nÄ± "GÃ¼len" olarak deÄŸiÅŸtiren Kanter, halen Ã‡Ä±nar'Ä±n firmasÄ± ile Ã§eÅŸitli faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

CLÄ°NTON'A 1,5 MÄ°LYON DOLAR BAÄžIÅž

FETÃ–'nÃ¼n bir diÄŸer Ã¶nemli ismi Ã–zkan, 2016'da ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri Ã¶ncesinde DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'a 1,5 milyon dolar civarÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ±yla kamuoyu ve medyanÄ±n gÃ¼ndemine gelmiÅŸ, bu ve diÄŸer baÄŸÄ±ÅŸlar "FETÃ–'nÃ¼n Clinton'a seÃ§im yatÄ±rÄ±mÄ±" olarak belgelenmiÅŸti.

FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin eski baÅŸkanÄ± Ã–zkan, New York'un Brooklyn bÃ¶lgesindeki 1,4 milyon dolarlÄ±k eviyle de dikkati Ã§ekmiÅŸti.

AyrÄ±ca Ã–zkan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± isimler hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de 15 Nisan 2017'de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, bu kiÅŸiler hakkÄ±nda ''anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'', ''TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' ve ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' ile ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§larÄ±ndan iÅŸlem baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'DEKÄ° FETÃ– ÃœYELERÄ°NÄ°N LÃœKS YAÅžAMI

Sosyal medyadaki hesaplarÄ±ndan her fÄ±rsatta 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimi nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™de yargÄ±lanmasÄ± devam eden FETÃ– Ã¼yelerinin durumlarÄ±na iliÅŸkin ajitasyon ve iftira dolu paylaÅŸÄ±mlarda bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±, ABDâ€™de lÃ¼ks imkanlar iÃ§inde yaÅŸÄ±yor.

Brooklyn'de yaÅŸayan Ã–zkan ile Chicago'da yaÅŸayan Ã‡Ä±nar gibi birÃ§ok Ã¼st dÃ¼zey FETÃ– mensubuyla ilgili olarak AA muhabirlerinin kamuya aÃ§Ä±k kaynaklardan elde ettiÄŸi bilgiler, kamuoyunda merakla takip edilmiÅŸti.

GAYRÄ°MENKUL ZENGÄ°NÄ° "UZUN CEVDET"

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in akrabasÄ± olan ve yÄ±llardÄ±r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n en tepesinde gÃ¶rev alan Cevdet TÃ¼rkyolu'nun Pensilvanya ve Florida'da ikiÅŸer eve sahip olduÄŸu ve bu evlerin toplam deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bu evler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yerinin de sahibi olan TÃ¼rkyolu'nun, Ã¶zellikle Florida'nÄ±n Winter Springs bÃ¶lgesinde okyanusa birkaÃ§ dakikalÄ±k mesafede yazlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. GeÃ§en yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda Sakarya'da, FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda TÃ¼rkyolu ve akrabalarÄ±nÄ±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Ã–rgÃ¼t iÃ§inde "Uzun Cevdet" lakabÄ±yla bilinen TÃ¼rkyolu'nun Sakarya'da 24, Ä°stanbul'da 11, Ä°zmit'te 3 ve Ankara'da 1 olmak Ã¼zere dÃ¶rt ÅŸehirde 39 mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu tespit edildi.

KEMAL Ã–KSÃœZ 6 ODALI 1,7 MÄ°LYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Avrasya AmerikalÄ±lar Turkuaz Konseyinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Kemal Ã–ksÃ¼z de Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ABD'de uzun sÃ¼redir yaÅŸayan Ã¶nemli isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, Virginia eyaletinin Arlington ÅŸehrinde 6 odalÄ± ve piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 1,7 milyon dolar olan mÃ¼stakil bir evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AynÄ± kaynaklara gÃ¶re, FETÃ–â€™nÃ¼n ABD'deki Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden Ortak DeÄŸerler Ä°ttifakÄ± (Alliance for Shared Values) BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksel Alp AslandoÄŸan, New Jersey eyaletinin Fort Lee bÃ¶lgesinde, piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 540 bin dolar olan tripleks bir evde yaÅŸÄ±yor.Â

SABLAK'IN ADI BÄ°R Ã‡OK ÅžÄ°RKETTE GEÃ‡Ä°YOR

GÃ¼len'in 1999'dan bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± AltÄ±n Nesil Ä°badet ve Ä°nziva Merkezi (Golden Generation Worship and Retreat Center) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sezai Sablak'Ä±n Pensilvanya'daki 5 odalÄ±, 5 banyolu evinin deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 400 bin dolar olduÄŸu kaydediliyor.

Sablak, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yor.

VÄ°RGÄ°NÄ°A EYALETÄ°NDE Ã–NEMLÄ° FÄ°RARÄ°LER

FETÃ– firarisi Emre Uslu, kayÄ±tlara gÃ¶re Virginia eyaletinin Farifax kentinde kendine ait 400 bin dolarlÄ±k mÃ¼stakil bir evde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

FETÃ–â€™nÃ¼n ABD yapÄ±lanmasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir yer tutan TÃ¼rki-Amerikan Ä°ttifakÄ± (TAA) BaÅŸkanÄ± Faruk Taban da Virginia'nÄ±n Centreville bÃ¶lgesinde kendine ait 470 bin dolarlÄ±k evde yaÅŸÄ±yor.

GÃ¼len'e en yakÄ±n isimlerden biri olan ve 2004-2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda FETÃ– organizasyonu Rumi Forumun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Hasan Ali Yurtsever, Virginia'nÄ±n Fairfax kentinde piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 515 bin dolar olan mÃ¼stakil dubleks bir evde ikamet ediyor.

Virginia eyaletinde ikamet eden isimlerden olan ve ABD'de FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± Virginia International Ãœniversitesinin baÅŸkanÄ± Ä°sa SaraÃ§'Ä±n oÄŸlu Talha SaraÃ§ da Ashburn bÃ¶lgesindeki 500 bin dolarlÄ±k evde kalÄ±yor.

"Kozmik Oda" olarak bilinen soruÅŸturmada TSK personeline FETÃ– tarafÄ±ndan kumpas kurulduÄŸu iddiasÄ±yla Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada firari olarak aranan ve ABD'ye kaÃ§an Ahmet Sait Yayla da Virginia'nÄ±n Fairfax kentindeki dubleks evde ikamet ediyor.

FETÃ–â€™nÃ¼n geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda "Washington Strategy Group Inc." adÄ±yla kurduÄŸu ve daha sonra adÄ±nÄ± "Washington Diplomacy Group" olarak deÄŸiÅŸtiren lobi firmasÄ±nda lobici olarak adÄ± geÃ§en Cemil Teber'in Teksas'ta 200 bin dolar deÄŸerinde evi bulunuyor.

Ã–nceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'ya yaptÄ±ÄŸÄ± 652 bin dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸla ismi TÃ¼rk medyasÄ±nda da yer alan Bayrock Stone ÅŸirketi sahibi Burak YeneroÄŸlu'nun da 400 bin dolarlÄ±k tripleks bir evde yaÅŸamasÄ± dikkati Ã§ekiyor.