Rektum tÃ¼mÃ¶rÃ¼ne neÅŸtersiz ve kalÄ±cÄ± torbasÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼m

TÃ¼rk Radyasyon Onkolojisi DerneÄŸi (TROD) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Esra Kaytan SaÄŸlam, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rektumun baÄŸÄ±rsaklarÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, anal kanalÄ±n hemen Ã¼stÃ¼nde yer alan bir organ olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Rektum kanserlerinin sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan SaÄŸlam, bunun hem erkek hem de kadÄ±nlarda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±klÄ±kta gÃ¶rÃ¼len kanser olduÄŸunu belirtti. SaÄŸlam, hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle 40 yaÅŸ ve sonrasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, 50 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndekilerde tarama amaÃ§lÄ± kolonoskopi yapÄ±lmasÄ±nÄ± ancak aile Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olanlarda bunun daha erken yaÅŸlara Ã§ekilmesini Ã¶nerdiklerini aktardÄ±.
HastalÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸkÄ±lamadaki deÄŸiÅŸiklikler, kabÄ±zlÄ±k, ishal ataklarÄ± ve kanamayla kendini gÃ¶sterdiÄŸini kaydeden SaÄŸlam, tÃ¼mÃ¶rÃ¼n yerleÅŸtiÄŸi yere gÃ¶re tÄ±kanÄ±klÄ±k da yapabildiÄŸine iÅŸaret etti.
Prof. Dr. SaÄŸlam, rektum bÃ¶lgesi hastalÄ±klarÄ±nda uzun yÄ±llar cerrahi tedavi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶zellikle 5 santimetre ve altÄ±nda yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rlerde yapÄ±lan cerrahide genellikle hastaya kalÄ±cÄ± torba takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu bÃ¶lgedeki tÃ¼mÃ¶rlere, radyoterapi sonrasÄ± tedavi yanÄ±tÄ±na gÃ¶re cerrahi yapÄ±lmadan dÃ¼zenli ve yakÄ±n takip uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SaÄŸlam, bu konuda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan da baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildiÄŸini bildirdi. SaÄŸlam, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Brezilya'da yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma, radyoterapi ve ilaÃ§ tedavisi sonrasÄ±nda hastalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te birinde hastalÄ±ÄŸÄ±n tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastalarÄ±n yakÄ±n takibe alÄ±nabildiÄŸini ortaya koydu. Cerrahi yapÄ±lmadan izlenen bu grup hastada, yinelemeler erken yapÄ±lan kolonoskopi ile tespit edebildi. Yineleyen hastalÄ±klarda da sÄ±nÄ±rlÄ± olarak yineleme bÃ¶lgeleri alÄ±narak takibe devam edildi. Bu ÅŸekilde etkin doz radyoterapi ve beraberinde kullanÄ±lan ilaÃ§la tedavi edilen hastalarÄ±n saÄŸ kalÄ±m sÃ¼releri cerrahi yapÄ±lan hastalar ile benzer bulundu."
TÃ¼rkiye'de de rektum kanserlerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, radyoterapi ve etkinliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lan ilaÃ§ tedavileriyle yÃ¼zde 20 oranÄ±nda hastada tamamen hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavi edildiÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yleyen SaÄŸlam, ÅŸu bilgileri aktardÄ±:
"AnÃ¼sten Ã§Ä±kÄ±ÅŸa yakÄ±n hastalarda radyoterapi sonrasÄ± tam yanÄ±t alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle takip edilme protokolÃ¼ Ã¶neriyoruz. Pet-BT, MRI ve muayeneler ile kontrol edilen hastalarda kolonoskopi baÄŸÄ±rsak iÃ§i hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermede oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸundan erken yinelemeler Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± olarak Ã§Ä±karÄ±larak hastalar kalÄ±cÄ± torba takmadan yaÅŸamlarÄ±na devam edebilmektedir."
GeliÅŸen teknolojilerle radyoterapinin yan etkileri daha azalÄ±rken, tÃ¼mÃ¶rlÃ¼ bÃ¶lgelerin de daha yÃ¼ksek dozla Ä±ÅŸÄ±nlanabildiÄŸini ve hastalÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SaÄŸlam, "Bu yÃ¶ntemle hastalar kalÄ±cÄ± torba takÄ±lmadan ve hayat kaliteleri bozulmadan yaÅŸamlarÄ±na devam edebiliyor. Oysa, kalÄ±cÄ± torba ile yaÅŸamak zorunda olan hastalar depresyona girebiliyor, sosyal ve iÅŸ yaÅŸamÄ±ndan kopabiliyor, Ã¶zellikle genÃ§ hastalarda bÃ¼yÃ¼k sorun yaratÄ±yor." dedi.
SaÄŸlam, cerrahisiz tedavi yÃ¶nteminin, hastanÄ±n radyoterapi ve ilaÃ§ uygulamasÄ±na tam yanÄ±t vermesi halinde her vakaya yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± kurasÄ± iÃ§in bugÃ¼n baÅŸlayan baÅŸvurular, 16 MayÄ±s'ta saat 23.59'a kadar yapÄ±labilecek.
Rektum kanserinde uygulanan etkin doz radyoterapi, beraberinde kullanÄ±lan ilaÃ§ tedavisi ve dÃ¼zenli kontrol ile hastaya cerrahi uygulanmadan ve kalÄ±cÄ± torba takÄ±lmadan tedavi ÅŸansÄ± mÃ¼mkÃ¼n.
SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Arkan, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli sebeplerinden birinin aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼meleri olduÄŸunu ifade etti.
DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 334 milyon kiÅŸinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AstÄ±m iÃ§in KÃ¼resel GiriÅŸim 2016 raporuna gÃ¶re, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 346 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
"UluslararasÄ± Ä°slam EÄŸitimi Kongresi" YaygÄ±n EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (YEKDER) ve Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi iÅŸbirliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸti. Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 2 gÃ¼n boyunca sÃ¼ren etkinlikte dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerinde bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan uzman kiÅŸiler bildirilerini sundular. Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyeti ile uyumlu bir eÄŸitim sisteminin nasÄ±l oluÅŸturulabileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu etkinlikte ABDâ€™den Sufia Azmat, geleneksel metotlardan vazgeÃ§ip Ã§ocuklarÄ±n dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§aÄŸa uygun bir ÅŸekilde dil oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.