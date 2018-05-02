13:18, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Rektum tÃ¼mÃ¶rÃ¼ne neÅŸtersiz ve kalÄ±cÄ± torbasÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Radyasyon Onkolojisi DerneÄŸi (TROD) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Esra Kaytan SaÄŸlam, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rektumun baÄŸÄ±rsaklarÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, anal kanalÄ±n hemen Ã¼stÃ¼nde yer alan bir organ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Rektum kanserlerinin sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan SaÄŸlam, bunun hem erkek hem de kadÄ±nlarda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±klÄ±kta gÃ¶rÃ¼len kanser olduÄŸunu belirtti. SaÄŸlam, hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle 40 yaÅŸ ve sonrasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, 50 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndekilerde tarama amaÃ§lÄ± kolonoskopi yapÄ±lmasÄ±nÄ± ancak aile Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olanlarda bunun daha erken yaÅŸlara Ã§ekilmesini Ã¶nerdiklerini aktardÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸkÄ±lamadaki deÄŸiÅŸiklikler, kabÄ±zlÄ±k, ishal ataklarÄ± ve kanamayla kendini gÃ¶sterdiÄŸini kaydeden SaÄŸlam, tÃ¼mÃ¶rÃ¼n yerleÅŸtiÄŸi yere gÃ¶re tÄ±kanÄ±klÄ±k da yapabildiÄŸine iÅŸaret etti.

"SAÄž KALIM SÃœRELERÄ° CERRAHÄ° YAPILAN HASTALAR Ä°Ã‡Ä°N BENZER"

Prof. Dr. SaÄŸlam, rektum bÃ¶lgesi hastalÄ±klarÄ±nda uzun yÄ±llar cerrahi tedavi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶zellikle 5 santimetre ve altÄ±nda yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rlerde yapÄ±lan cerrahide genellikle hastaya kalÄ±cÄ± torba takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu bÃ¶lgedeki tÃ¼mÃ¶rlere, radyoterapi sonrasÄ± tedavi yanÄ±tÄ±na gÃ¶re cerrahi yapÄ±lmadan dÃ¼zenli ve yakÄ±n takip uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SaÄŸlam, bu konuda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan da baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildiÄŸini bildirdi. SaÄŸlam, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Brezilya'da yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma, radyoterapi ve ilaÃ§ tedavisi sonrasÄ±nda hastalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te birinde hastalÄ±ÄŸÄ±n tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastalarÄ±n yakÄ±n takibe alÄ±nabildiÄŸini ortaya koydu. Cerrahi yapÄ±lmadan izlenen bu grup hastada, yinelemeler erken yapÄ±lan kolonoskopi ile tespit edebildi. Yineleyen hastalÄ±klarda da sÄ±nÄ±rlÄ± olarak yineleme bÃ¶lgeleri alÄ±narak takibe devam edildi. Bu ÅŸekilde etkin doz radyoterapi ve beraberinde kullanÄ±lan ilaÃ§la tedavi edilen hastalarÄ±n saÄŸ kalÄ±m sÃ¼releri cerrahi yapÄ±lan hastalar ile benzer bulundu."

TÃ¼rkiye'de de rektum kanserlerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, radyoterapi ve etkinliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lan ilaÃ§ tedavileriyle yÃ¼zde 20 oranÄ±nda hastada tamamen hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavi edildiÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yleyen SaÄŸlam, ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"AnÃ¼sten Ã§Ä±kÄ±ÅŸa yakÄ±n hastalarda radyoterapi sonrasÄ± tam yanÄ±t alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle takip edilme protokolÃ¼ Ã¶neriyoruz. Pet-BT, MRI ve muayeneler ile kontrol edilen hastalarda kolonoskopi baÄŸÄ±rsak iÃ§i hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermede oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸundan erken yinelemeler Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± olarak Ã§Ä±karÄ±larak hastalar kalÄ±cÄ± torba takmadan yaÅŸamlarÄ±na devam edebilmektedir."

GeliÅŸen teknolojilerle radyoterapinin yan etkileri daha azalÄ±rken, tÃ¼mÃ¶rlÃ¼ bÃ¶lgelerin de daha yÃ¼ksek dozla Ä±ÅŸÄ±nlanabildiÄŸini ve hastalÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SaÄŸlam, "Bu yÃ¶ntemle hastalar kalÄ±cÄ± torba takÄ±lmadan ve hayat kaliteleri bozulmadan yaÅŸamlarÄ±na devam edebiliyor. Oysa, kalÄ±cÄ± torba ile yaÅŸamak zorunda olan hastalar depresyona girebiliyor, sosyal ve iÅŸ yaÅŸamÄ±ndan kopabiliyor, Ã¶zellikle genÃ§ hastalarda bÃ¼yÃ¼k sorun yaratÄ±yor." dedi.

SaÄŸlam, cerrahisiz tedavi yÃ¶nteminin, hastanÄ±n radyoterapi ve ilaÃ§ uygulamasÄ±na tam yanÄ±t vermesi halinde her vakaya yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.