Kazakistan'da devlet televizyonu Kırgızca yayına başladı

Kazakistan'da devlet televizyon kanalı Kazakh TV, Kırgızca yayına başladı.
Kazinform haber ajansının haberine göre, Habar Ajansı devlet şirketine bağlı Kazakh TV televizyon kanalı 1 Mayıs tarihi itibarıyla Kırgızca yayına girdi.
Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı Almagül Ahmetjanova, yaptığı açıklamada, 450’den fazla programın Kırgızcaya çevrilerek seslendirildiğini belirterek, "Yayın diline Kırgızcanın eklenmesi semboliktir. Kazakistan ile Kırgızistan’ın tarihi yüzyıllardır birbiriyle iç içedir. Kültürlerimiz benzersiz ama birbirine çok yakın.” dedi.
Kazakh TV'nin Kazakistan’ın turistik özellikleri, kültürü ve geleneklerinin yanı sıra Orta Asya halklarının özelliklerini anlatan programlar hazırladığını kaydeden Ahmetjanova, bu programların Kırgızca içeriğinin yayına başlamasından mutlu olduklarını anlattı.
Ahmetjanova, yıl sonunda televizyon kanalının yayın diline Özbekçenin dahil edileceğini ifade etti.
Yayın dilleri Kazakça, Rusça, İngilizce ve Kırgızca olan Kazakh TV, uydu aracılığıyla dünyanın 120’den fazla ülkesini kapsıyor.
Habar Ajansı şirketi, Kazakh TV, Habar 24, Habar ve El Arna televizyon kanallarına sahip.
Kazakistan'daki Kırgızlar Derneği Başkanı Şevket İsmayilov, yaptığı açıklamada, Kazak televizyonunun Kırgızca yayına başlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, Kırgızca'nın popülerleşmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Kazakistan'da etnik kökeni Kırgız 37 bin kişinin yaşadığını dile getiren İsmayilov, ayrıca bu ülkede 60 bine yakın Kırgızın da çalıştığını ifade etti.
Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, geçen yıl ekim ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kırgızistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ömürbek Babanov ile görüşmesini "iç işlere karışmak" olarak değerlendirmesi ikili ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.
Kazakistan'ın, Kırgızistan ile sınır kapılarında güvenlik önlemlerini artırması sınırda araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Kırgızistan'da geçen yıl 15 Ekim'deki seçimde Cumhurbaşkanı Cooronbay Ceenbekov'un iktidara gelmesiyle ikili ilişkiler normale dönmüştü.
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Habar Ajansı devlet şirketine bağlı Kazakh TV televizyon kanalının, 1 Mayıs tarihi itibarıyla Kırgızca yayına başladığı bildirildi.
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