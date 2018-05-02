Kolombiya'da FARC muhaliflerinden askerlere bombalı saldırı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen üdüzenlenen bombalı saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, San Jose del Guaviare kenti kırsalında arazi araması yapan askerlere bombalı saldırı düzenlendi.
Bölgedeki FARC muhaliflerinin gerçekleştirdiği saldırıda iki deniz piyadesi öldü, bir asker yaralandı.
Kentin bağlı olduğu Guaviare yönetim bölgesinde sık sık eski FARC militanlarınca saldırılar yapılıyor.
Barış anlaşmasından önce FARC'ın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Guaviare'de geçen yıl mayıs ayında bir Birleşmiş Millerler Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi kaçırılmış, yaklaşık iki ay sonra serbest bırakılmıştı.
Yine Guaviare'de geçen sene temmuz ayında düzenlenen bombalı saldırı ikisi asker 6 kişinin, aynı grubun bölge yakınında ocak ayında düzenlediği saldırı ise 6 polisin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.
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Eski FARC üyelerinin etkin olduğu bölgelerden Guaviare kırsalında, arazi araması yapan askerlere düzenlenen saldırıda iki asker ölürken, bir asker de yaralandı.
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