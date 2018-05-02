İran TAPI projesine dahil olmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Enerji Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi İcra Direktörü (NICC) Hamid Reza Araki, takas değişimi temeli baz alınarak Türkmenistan gazını Pakistan'a ulaştırmaya hazır olduklarını söyledi.
Hamid Reza Araki Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasından da şüphe duyduklarını belirtti.
Araki'ye göre İran, Türkmen gazını takas yolu ile Pakistan'a tedarik etmeyi mümkün olan en kısa sürede başlatabilir. İranlı yetkili, "Bölgedeki konumu nedeniyle İran, çevresindeki herhangi bir doğalgaz boru hattı projesine katılabilir" dedi.
Daha önce, İran takas işlemleri yoluyla, Türkmenistan gazını Azerbaycan'a ulaştırıyordu.
İran güney bölgelerinde büyük doğal gaz yataklarına sahip, ancak 1997'den bu yana kuzey bölgeleri için Türkmenistan'dan doğalgaz ithal etmektedir.
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