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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma

Güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de güvenlik güçleriyle "Genel Güç" adlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre çatışma, silahlı grubun bir üyesinin Bangui'nin KM5 bölgesindeki Notre Dam de Fatima Kilisesi yakınlarında gözaltına alınması üzerine başladı.

Çatışmada aralarında kiliseye gelen sivillerin de bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Ölenler arasında bir polis memuru, bir rahip ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Çatışmanın ardından halk, silahlı grup üyelerinin Müslüman olduğunu ileri sürerek iki camiye saldırdı. Bir başka grup da çatışmada ölenlerin cesetlerini Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine taşıyarak gösteri yaptı.

Gerginlik üzerine BM Barış Gücünden (MINUSCA) yapılan açıklamada, sivilleri ve dini yapıları hedef alan saldırılar kınandı ve halka itidal çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD, Afrika Birliği ile Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğundan oluşan G5 grubundan yapılan açıklamada da suç örgütlerinin dini kullanmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm Orta Afrikalıları itidalli ve dirençli olmaya ve ülkeyi şiddet ile intikam tuzağına sürükleyecek manipülasyondan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İlgili Konular Orta afrika genel güç MINUSCA
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