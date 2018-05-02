TÃ¼rkiye Rusya'nÄ±n Krasnador kentinde baÅŸkonsolosluk aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine baÄŸlÄ± Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸu kapatÄ±larak yerine Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸu aÃ§Ä±lacak.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nÄ± oluÅŸturan birimlerin nitelik, kurulduÄŸu ÅŸehir ve Ã¼lke, gÃ¶rev alanÄ±, akredite edildiÄŸi Ã¼lkeler ve baÄŸlÄ± bulunduÄŸu misyonlar hakkÄ±ndaki 13 Nisan 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar da Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Buna gÃ¶re, Rusya Federasyonu'nda bulunan, TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine baÄŸlÄ± AdÄ±gey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bÃ¶lgelerinden sorumlu Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸu kapatÄ±larak TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne baÄŸlÄ± Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸu aÃ§Ä±lacak ve AdÄ±gey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bÃ¶lgelerinden burasÄ± sorumlu olacak.
YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile TÃ¼rkiye'nin Rusya Federasyonundaki Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Konsolosluk Åžubesinin gÃ¶rev alanÄ± da, "Kazan, Krasnodar ve St. Petersburg BaÅŸkonsolosluklarÄ± gÃ¶rev Ã§evreleri hariÃ§ Rusya Federasyonu" olarak belirlendi.
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TÃ¼rkiye, Rusya'daki Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸunu kapatarak yerine Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸunu aÃ§acak
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.
CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
YSK, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seyyar sandÄ±k kurullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirledi.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan iki Ã¼lke liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.50'de GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'e gitti.
Ä°mam Buhari ve Ä°mam MatÃ¼ridi AraÅŸtÄ±rma Merkezleri kurulmasÄ± iÃ§in protokol imzaladÄ±. Åžah-Ä± NakÅŸibend'in tÃ¼rbesini de ziyaret etti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Adaylara iliÅŸkin teklifte bulunulduÄŸunda, herkese imzasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra bir Ã¶rnek vereceÄŸiz." dedi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde dÃ¼n yapÄ±lan uygulamalarda, bin 102 aranan kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TSK'nÄ±n Siirt'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen terÃ¶ristin, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan "Malik" kod adlÄ± Osman Ã–zonal olduÄŸu tespit edildi.