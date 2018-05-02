15:06, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye Rusya'nÄ±n Krasnador kentinde baÅŸkonsolosluk aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine baÄŸlÄ± Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸu kapatÄ±larak yerine Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸu aÃ§Ä±lacak.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nÄ± oluÅŸturan birimlerin nitelik, kurulduÄŸu ÅŸehir ve Ã¼lke, gÃ¶rev alanÄ±, akredite edildiÄŸi Ã¼lkeler ve baÄŸlÄ± bulunduÄŸu misyonlar hakkÄ±ndaki 13 Nisan 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar da Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, Rusya Federasyonu'nda bulunan, TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine baÄŸlÄ± AdÄ±gey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bÃ¶lgelerinden sorumlu Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸu kapatÄ±larak TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne baÄŸlÄ± Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸu aÃ§Ä±lacak ve AdÄ±gey Cumhuriyeti, Krasnodar ve Rostov bÃ¶lgelerinden burasÄ± sorumlu olacak.

YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik ile TÃ¼rkiye'nin Rusya Federasyonundaki Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Konsolosluk Åžubesinin gÃ¶rev alanÄ± da, "Kazan, Krasnodar ve St. Petersburg BaÅŸkonsolosluklarÄ± gÃ¶rev Ã§evreleri hariÃ§ Rusya Federasyonu" olarak belirlendi.

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