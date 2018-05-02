Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:25, 02 Mayıs 2018 Çarşamba
Irak
15:47, 02 Mayıs 2018 Çarşamba

  • Paylaş
IKBY, İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor
IKBY, İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor

IKBY Başbakanı Barzani, İran ile aralarındaki 5 gayrı resmi geçiş noktalarını da resmileştirerek bu ülkeye açılan sınır kapılarının sayısını 8'e çıkarmak istediklerini belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İran ile IKBY arasındaki mevcut 5 gayrı resmi geçiş noktasının resmileştirilmesini ve sınır üzerinde serbest ticari bölge kurulmasını istediklerini söyledi. 

Erbil'de düzenlenen "IKBY ile İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi" konulu konferansa katılan Barzani, "İran ile aralarında birçok ortak nokta bulunduğunu ve daha fazla ikili dayanışma ile yardıma ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti. 

"Irak ve İran arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar ve bunun yüzde 25'i IKBY'ye yapılmaktadır." diyen Barzani, "IKBY, araç ithalinin yüzde 68'ini İran sınırları üzerinden gerçekleştiriyor. Aynı zamanda İran'ın 359 şirketi IKBY'de faaliyet gösteriyor. Bunun yanında İran'ın bölgede yaklaşık 135 fabrika ve imalathanesi bulunuyor." dedi. 

"SERBEST TİCARİ BÖLGE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin farklı bir boyut kazanması ve daha da güçlenmesi için farklı projelerinin olduğunu söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"Pervezhan Sınır Kapısı'nda serbest ticari bölge oluşturmak istiyoruz. Bunun için hükümetimiz gerekli somut adımları attı ve yer de ayrılmış durumda. Ancak Irak merkezi hükümetinin de gerekli adımları atması gerekiyor."  

İran ile IKBY arasındaki mevcut uluslararası sınır kapısı sayısının 3 olduğu hatırlatan Barzani, "Ancak resmiyet kazandırılmayı bekleyen 5 geçiş noktası var. Söz konusu noktaların gümrük kapılarına dönüştürülmesi için çabalar sürüyor." diye konuştu.

IKBY, İRAN İÇİN ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ

Öte yandan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de konferansta yaptığı konuşmada IKBY'nin, ülkesi için önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade etti. 

İran'ın hem Irak hem de IKBY ile olan siyasi ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu ancak stratejik ticari ilişkilerin istenilen düzeye getirilmesi konusunda tarafların başarısız kaldığını dile getiren Şeriatmedari, "İran, Irak ve IKBY arasındaki bu kalkınmanın gerçekleşmesi için atılacak ilk adım, serbest ticari sisteme yönelmek olmalıdır." ifadesini kullandı

Konferansta, IKBY Başbakanı Barzani ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Şeriatmedari'nin yanı sıra Irak Endüstri ve Madeni Kaynaklar Bakanı Muhammed Şeyah el-Sudani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile IKBY'de ticari faaliyetlerini sürdüren İranlı iş adamları da hazır bulundu.

Erbil'de yarın da devam etmesi planlanan konferans, İran ile IKBY arasında serbest ticari bölge oluşturulması için yapılacak ön mutabakat zaptının imzalanmasıyla sona erecek. 



İlgili Konular IKBY ırak iran
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
YPG ile ABD'nin Suriye'nin doğusundaki hamlesi
YPG ile ABD'nin Suriye'nin doğusundaki hamlesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.
IKBY İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor
IKBY, İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor

IKBY Başbakanı Barzani, İran ile aralarındaki 5 gayrı resmi geçiş noktalarını da resmileştirerek bu ülkeye açılan sınır kapılarının sayısını 8'e çıkarmak istediklerini belirtti.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma

Güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi öldü
İran TAPI projesine dahil olmak istiyor
İran TAPI projesine dahil olmak istiyor

İran, Türkmenistan'dan Pakistan'a doğalgaz taşıyacak hatta dahil olmak istiyor
Juncker'in 'güç kaybı' açıklamaları gözleri AB'ye çevirdi
Juncker'in 'güç kaybı' açıklamaları gözleri AB'ye çevirdi

AB Komisyonu Başkanı Juncker'in Avrupa'nın küresel sahnede güç kaybettiğine ilişkin açıklamalarının ardından dikkatler, Birliğin yakın dönemdeki başarısızlıklarına odaklandı.
Kolombiya'da FARC muhaliflerinden askerlere bombalı saldırı
Kolombiya'da FARC muhaliflerinden askerlere bombalı saldırı

Eski FARC üyelerinin etkin olduğu bölgelerden Guaviare kırsalında, arazi araması yapan askerlere düzenlenen saldırıda iki asker ölürken, bir asker de yaralandı.
Kazakistan'da devlet televizyonu Kırgızca yayına başladı
Kazakistan'da devlet televizyonu Kırgızca yayına başladı

Habar Ajansı devlet şirketine bağlı Kazakh TV televizyon kanalının, 1 Mayıs tarihi itibarıyla Kırgızca yayına başladığı bildirildi.
Libya'da Yüksek Seçim Kurulu'na silahlı saldırı
Libya'da Yüksek Seçim Kurulu'na silahlı saldırı

Başkent Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına silahlı saldırıda yaralananlar var.
Brezilya'da Lula da Silva'nın hapse atılmasına protesto
Brezilya'da Lula da Silva'nın hapse atılmasına protesto

Brezilya'nın Curitiba kentinde toplanan binlerce kişi, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılmasını protesto için bir araya geldi.
Suriye'de Kuzey Humus için müzakere trafiği sürüyor
Suriye'de Kuzey Humus için müzakere trafiği sürüyor

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, gerginliği azaltma bölgelerinden Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için zorunlu tahliyeyi şart koştu. Doğu Guta'da yaşanan senaryonun tekrarlanmasını istemeyen muhalifler, anlaşmayı kabul etmedi.
Afganistan'daki NATO görevinin ne kadar süreceği açıklandı
Afganistan'daki NATO görevinin ne kadar süreceği açıklandı

Afganistan'da konuşlu NATO askeri birliklerinin Afganistan hükümetinin istediği süre boyunca ülkede kalacağı duyuruldu.
Avustralya Kardinali Pell iki ayrı istismar davasında yargılanacak
Avustralya Kardinali Pell iki ayrı istismar davasında yargılanacak

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali Pell'in, 1970 ve 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla iki ayrı davada yargılanacağı bildirildi.
Paşinyan destekçileri Ermenistan'ı felç etti
Paşinyan destekçileri Ermenistan'ı felç etti

Başbakan seçilemeyen muhalif hareketin lideri Paşinyan'ın çağrısı üzerine başlayan eylemler dolayısıyla başkent Erivan'daki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Endonezya'da Marapi Yanardağı yeniden hareketlendi
Endonezya'da Marapi Yanardağı yeniden hareketlendi

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki yanardağ yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
Macron dan iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı
Macron’dan iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı

Macron, Başbakan Malcolm Turnbull'a hem parlamentoda hem de parti içinde karşılaşabileceği siyasal engellere rağmen “irade gücünü” kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısı yaptı.
Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Bertucci
Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Bertucci

Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Javier Bertucci oldu.

Haberler

İran TAPI projesine dahil olmak istiyor
İran TAPI projesine dahil olmak istiyor

İran güne depremle uyandı
İran güne depremle uyandı

TARİHTE BUGÜN: Merve Kavakçı’ya TBMM’de yemin ettirilmedi
TARİHTE BUGÜN Merve Kavakçı ya TBMM de yemin ettirilmedi

Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti
Fas İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'i kızdıracak 'İran' açıklaması
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'i kızdıracak 'İran' açıklaması

İngiltere'den İran'la nükleer anlaşmada 'denetim' vurgusu
İngiltere'den İran'la nükleer anlaşmada 'denetim' vurgusu

Zarif'ten Netanyahu'ya 'yalancı çoban' benzetmesi
Zarif'ten Netanyahu'ya 'yalancı çoban' benzetmesi

Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı
Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 