IKBY, İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İran ile IKBY arasındaki mevcut 5 gayrı resmi geçiş noktasının resmileştirilmesini ve sınır üzerinde serbest ticari bölge kurulmasını istediklerini söyledi.
Erbil'de düzenlenen "IKBY ile İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi" konulu konferansa katılan Barzani, "İran ile aralarında birçok ortak nokta bulunduğunu ve daha fazla ikili dayanışma ile yardıma ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.
"Irak ve İran arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar ve bunun yüzde 25'i IKBY'ye yapılmaktadır." diyen Barzani, "IKBY, araç ithalinin yüzde 68'ini İran sınırları üzerinden gerçekleştiriyor. Aynı zamanda İran'ın 359 şirketi IKBY'de faaliyet gösteriyor. Bunun yanında İran'ın bölgede yaklaşık 135 fabrika ve imalathanesi bulunuyor." dedi.
Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin farklı bir boyut kazanması ve daha da güçlenmesi için farklı projelerinin olduğunu söyleyen Barzani, şunları kaydetti:
"Pervezhan Sınır Kapısı'nda serbest ticari bölge oluşturmak istiyoruz. Bunun için hükümetimiz gerekli somut adımları attı ve yer de ayrılmış durumda. Ancak Irak merkezi hükümetinin de gerekli adımları atması gerekiyor."
İran ile IKBY arasındaki mevcut uluslararası sınır kapısı sayısının 3 olduğu hatırlatan Barzani, "Ancak resmiyet kazandırılmayı bekleyen 5 geçiş noktası var. Söz konusu noktaların gümrük kapılarına dönüştürülmesi için çabalar sürüyor." diye konuştu.
Öte yandan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de konferansta yaptığı konuşmada IKBY'nin, ülkesi için önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade etti.
İran'ın hem Irak hem de IKBY ile olan siyasi ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu ancak stratejik ticari ilişkilerin istenilen düzeye getirilmesi konusunda tarafların başarısız kaldığını dile getiren Şeriatmedari, "İran, Irak ve IKBY arasındaki bu kalkınmanın gerçekleşmesi için atılacak ilk adım, serbest ticari sisteme yönelmek olmalıdır." ifadesini kullandı
Konferansta, IKBY Başbakanı Barzani ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Şeriatmedari'nin yanı sıra Irak Endüstri ve Madeni Kaynaklar Bakanı Muhammed Şeyah el-Sudani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile IKBY'de ticari faaliyetlerini sürdüren İranlı iş adamları da hazır bulundu.
Erbil'de yarın da devam etmesi planlanan konferans, İran ile IKBY arasında serbest ticari bölge oluşturulması için yapılacak ön mutabakat zaptının imzalanmasıyla sona erecek.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.
IKBY Başbakanı Barzani, İran ile aralarındaki 5 gayrı resmi geçiş noktalarını da resmileştirerek bu ülkeye açılan sınır kapılarının sayısını 8'e çıkarmak istediklerini belirtti.
Güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi öldü
İran, Türkmenistan'dan Pakistan'a doğalgaz taşıyacak hatta dahil olmak istiyor
AB Komisyonu Başkanı Juncker'in Avrupa'nın küresel sahnede güç kaybettiğine ilişkin açıklamalarının ardından dikkatler, Birliğin yakın dönemdeki başarısızlıklarına odaklandı.
Eski FARC üyelerinin etkin olduğu bölgelerden Guaviare kırsalında, arazi araması yapan askerlere düzenlenen saldırıda iki asker ölürken, bir asker de yaralandı.
Habar Ajansı devlet şirketine bağlı Kazakh TV televizyon kanalının, 1 Mayıs tarihi itibarıyla Kırgızca yayına başladığı bildirildi.
Başkent Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına silahlı saldırıda yaralananlar var.
Brezilya'nın Curitiba kentinde toplanan binlerce kişi, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılmasını protesto için bir araya geldi.
Esed rejimi ve destekçisi Rusya, gerginliği azaltma bölgelerinden Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için zorunlu tahliyeyi şart koştu. Doğu Guta'da yaşanan senaryonun tekrarlanmasını istemeyen muhalifler, anlaşmayı kabul etmedi.
Afganistan'da konuşlu NATO askeri birliklerinin Afganistan hükümetinin istediği süre boyunca ülkede kalacağı duyuruldu.
Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali Pell'in, 1970 ve 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla iki ayrı davada yargılanacağı bildirildi.
Başbakan seçilemeyen muhalif hareketin lideri Paşinyan'ın çağrısı üzerine başlayan eylemler dolayısıyla başkent Erivan'daki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki yanardağ yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
Macron, Başbakan Malcolm Turnbull'a hem parlamentoda hem de parti içinde karşılaşabileceği siyasal engellere rağmen “irade gücünü” kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etme çağrısı yaptı.
Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin muhalefet adayı Javier Bertucci oldu.