15:54, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

2018-EKPSS kura baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan, Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKPSS) kura usulÃ¼yle yapÄ±lacak yerleÅŸtirmeler iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, kuraya ilkokul, ortaokul, ilkÃ¶ÄŸretim ile Ã¶zel eÄŸitim iÅŸ uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geÃ§erlik sÃ¼resi iÃ§inde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar baÅŸvurabilecekler. Bu adaylar sÄ±nava girmeyecek, sadece kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak.

EKPSS kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n baÅŸvuru iÅŸlemleri, bugÃ¼nden itibaren 16 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 23.59'a kadar alÄ±nacak.

BaÅŸvurular, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nacak.