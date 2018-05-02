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16:25, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba
EÄŸitim
15:54, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

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2018-EKPSS kura baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
2018-EKPSS kura baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± kurasÄ± iÃ§in bugÃ¼n baÅŸlayan baÅŸvurular, 16 MayÄ±s'ta saat 23.59'a kadar yapÄ±labilecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan, Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKPSS) kura usulÃ¼yle yapÄ±lacak yerleÅŸtirmeler iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, kuraya ilkokul, ortaokul, ilkÃ¶ÄŸretim ile Ã¶zel eÄŸitim iÅŸ uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geÃ§erlik sÃ¼resi iÃ§inde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar baÅŸvurabilecekler. Bu adaylar sÄ±nava girmeyecek, sadece kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak.

EKPSS kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n baÅŸvuru iÅŸlemleri, bugÃ¼nden itibaren 16 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 23.59'a kadar alÄ±nacak.

BaÅŸvurular, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nacak.



Ä°lgili Konular Ã–SYM ekpss 2018-EKPSS kura baÅŸvurularÄ±
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