2018-EKPSS kura baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan, Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKPSS) kura usulÃ¼yle yapÄ±lacak yerleÅŸtirmeler iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, kuraya ilkokul, ortaokul, ilkÃ¶ÄŸretim ile Ã¶zel eÄŸitim iÅŸ uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geÃ§erlik sÃ¼resi iÃ§inde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar baÅŸvurabilecekler. Bu adaylar sÄ±nava girmeyecek, sadece kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak.
EKPSS kuraya katÄ±lmak iÃ§in baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n baÅŸvuru iÅŸlemleri, bugÃ¼nden itibaren 16 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 23.59'a kadar alÄ±nacak.
BaÅŸvurular, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alÄ±nacak.
Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± kurasÄ± iÃ§in bugÃ¼n baÅŸlayan baÅŸvurular, 16 MayÄ±s'ta saat 23.59'a kadar yapÄ±labilecek.
Rektum kanserinde uygulanan etkin doz radyoterapi, beraberinde kullanÄ±lan ilaÃ§ tedavisi ve dÃ¼zenli kontrol ile hastaya cerrahi uygulanmadan ve kalÄ±cÄ± torba takÄ±lmadan tedavi ÅŸansÄ± mÃ¼mkÃ¼n.
SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Arkan, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli sebeplerinden birinin aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼meleri olduÄŸunu ifade etti.
DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 334 milyon kiÅŸinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AstÄ±m iÃ§in KÃ¼resel GiriÅŸim 2016 raporuna gÃ¶re, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 346 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
"UluslararasÄ± Ä°slam EÄŸitimi Kongresi" YaygÄ±n EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (YEKDER) ve Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi iÅŸbirliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸti. Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 2 gÃ¼n boyunca sÃ¼ren etkinlikte dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerinde bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan uzman kiÅŸiler bildirilerini sundular. Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyeti ile uyumlu bir eÄŸitim sisteminin nasÄ±l oluÅŸturulabileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu etkinlikte ABDâ€™den Sufia Azmat, geleneksel metotlardan vazgeÃ§ip Ã§ocuklarÄ±n dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§aÄŸa uygun bir ÅŸekilde dil oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.