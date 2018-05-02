16:26, 02 Mayıs 2018 Çarşamba

Trump'ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı





ABD Başkanı Trump'ın eski doktoru Bornstein, "test sonuçlarının şaşılacak derecede mükemmel olduğuna" yönelik ifadelerin yer aldığı sağlık raporunun, kendisine Trump tarafından dikte ettirildiğini iddia etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Harold Bornstein, CNN'e yaptığı açıklamada, başkan adaylığı sırasında Trump için yazdığı sağlık raporu hakkında, "Tüm mektubu o (Trump) dikte ettirdi. Mektubu ben yazmadım." ifadesini kullandı. Trump'ın seçim kampanyası sırasında yayınlanan raporda, ABD Başkanının fiziksel gücü ve dayanıklılığı "sıra dışı" olarak tanımlanıyor, Trump'ın "bugüne kadar başkanlığa seçilecek en sağlıklı birey olacağı" yorumu yer alıyordu. Raporda ayrıca Trump'ın tansiyonu ve test sonuçlarının "şaşılacak derecede mükemmel" olduğu belirtiliyordu. Beyaz Saray, Bornstein'ın iddiası hakkında henüz açıklama yapmadı.

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