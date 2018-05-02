16:53, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Veteriner hekimlere uzmanlÄ±k yolu aÃ§Ä±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan "VeterinerÂ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸi"ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â

HayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ortamlarda yetiÅŸtirilmesini saÄŸlamak ve hastalÄ±klarla mÃ¼cadele etmenin hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden FakÄ±baba, zaman ve mesai mefhumu gÃ¶zetmeksizin hayvan hastalÄ±klarÄ± konusunda hizmet veren veteriner hekimlerin, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ekonomisine de ciddi katkÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirtti.

FakÄ±baba, veteriner hekimlerin Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve Ã¶zellikle gÃ¶revlerindeki ihtisaslaÅŸmayla ilgili gerekli dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini, bu doÄŸrultuda bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini bildirdi.

Veteriner hekimlerin, mevzuattaki eksikliklerden dolayÄ± uzmanlaÅŸmalarÄ±yla ilgili birtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu belirten FakÄ±baba, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Mevzuat dÃ¼zenlemesi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, sahanÄ±n ihtiyacÄ± olan uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ veteriner hekim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yordu. Daha Ã¶nce Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bir kanuni dÃ¼zenlemeyle bu konuda ilk ciddi adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Veteriner HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸi ile bir Ã¶nemli adÄ±m daha atmÄ±ÅŸ olduk. Bu yÃ¶netmelik, Ã¼lkemizin ihtiyacÄ± olan uzman veteriner hekimleri yetiÅŸtirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenecek uzmanlÄ±k eÄŸitimini ve uzmanlÄ±k belgelerinin verilmesini ve Veteriner HekimliÄŸi UzmanlÄ±k Kurulunun yetki, Ã§alÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±nÄ± dÃ¼zenliyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yapÄ±lacak diÄŸer mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde gerekli kurullarÄ± oluÅŸturup ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±z faaliyetlerle veteriner hekimlikteki uzmanlaÅŸmayÄ± tamamen hayata geÃ§ireceÄŸiz.

BÃ¶ylelikle kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rdeki uzman veteriner hekim ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak, veteriner hekimlerimizin, uzmanlaÅŸmayla beraber Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ± daha iyi duruma getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca sadece beÅŸeri hekimlik, diÅŸ hekimliÄŸi ve eczalÄ±kta olan uzmanlÄ±k statÃ¼sÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ±yla veteriner hekimlik mesleÄŸinin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na hem halk nazarÄ±nda hem de akademik anlamda katkÄ± sunmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. UzmanlaÅŸmayla, aynÄ± zamanda verilen hizmetin kalitesini artÄ±racak ve hayvan hastalÄ±klarÄ±yla mÃ¼cadelemizi daha etkin kÄ±lacaÄŸÄ±z."

FakÄ±baba, hayvan hastalÄ±klarÄ±yla mÃ¼cadele konusunun, hayvan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birini oluÅŸturduÄŸunu vurgulayarak, veteriner hekimlere getirecekleri bu imkanla, bu mÃ¼cadelenin daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lÄ±nmasÄ±na Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.