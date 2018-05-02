Veteriner hekimlere uzmanlÄ±k yolu aÃ§Ä±lÄ±yor

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan "VeterinerÂ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸi"ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â
HayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ortamlarda yetiÅŸtirilmesini saÄŸlamak ve hastalÄ±klarla mÃ¼cadele etmenin hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden FakÄ±baba, zaman ve mesai mefhumu gÃ¶zetmeksizin hayvan hastalÄ±klarÄ± konusunda hizmet veren veteriner hekimlerin, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ekonomisine de ciddi katkÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirtti.
FakÄ±baba, veteriner hekimlerin Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve Ã¶zellikle gÃ¶revlerindeki ihtisaslaÅŸmayla ilgili gerekli dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini, bu doÄŸrultuda bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini bildirdi.
Veteriner hekimlerin, mevzuattaki eksikliklerden dolayÄ± uzmanlaÅŸmalarÄ±yla ilgili birtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸunu belirten FakÄ±baba, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Mevzuat dÃ¼zenlemesi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan, sahanÄ±n ihtiyacÄ± olan uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ veteriner hekim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yordu. Daha Ã¶nce Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bir kanuni dÃ¼zenlemeyle bu konuda ilk ciddi adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Veteriner HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸi ile bir Ã¶nemli adÄ±m daha atmÄ±ÅŸ olduk. Bu yÃ¶netmelik, Ã¼lkemizin ihtiyacÄ± olan uzman veteriner hekimleri yetiÅŸtirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenecek uzmanlÄ±k eÄŸitimini ve uzmanlÄ±k belgelerinin verilmesini ve Veteriner HekimliÄŸi UzmanlÄ±k Kurulunun yetki, Ã§alÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±nÄ± dÃ¼zenliyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yapÄ±lacak diÄŸer mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde gerekli kurullarÄ± oluÅŸturup ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±z faaliyetlerle veteriner hekimlikteki uzmanlaÅŸmayÄ± tamamen hayata geÃ§ireceÄŸiz.
BÃ¶ylelikle kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rdeki uzman veteriner hekim ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layacak, veteriner hekimlerimizin, uzmanlaÅŸmayla beraber Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ± daha iyi duruma getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca sadece beÅŸeri hekimlik, diÅŸ hekimliÄŸi ve eczalÄ±kta olan uzmanlÄ±k statÃ¼sÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ±yla veteriner hekimlik mesleÄŸinin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na hem halk nazarÄ±nda hem de akademik anlamda katkÄ± sunmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. UzmanlaÅŸmayla, aynÄ± zamanda verilen hizmetin kalitesini artÄ±racak ve hayvan hastalÄ±klarÄ±yla mÃ¼cadelemizi daha etkin kÄ±lacaÄŸÄ±z."
FakÄ±baba, hayvan hastalÄ±klarÄ±yla mÃ¼cadele konusunun, hayvan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birini oluÅŸturduÄŸunu vurgulayarak, veteriner hekimlere getirecekleri bu imkanla, bu mÃ¼cadelenin daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸini ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lÄ±nmasÄ±na Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, veteriner hekimlerin uzmanlaÅŸmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± kurasÄ± iÃ§in bugÃ¼n baÅŸlayan baÅŸvurular, 16 MayÄ±s'ta saat 23.59'a kadar yapÄ±labilecek.
Rektum kanserinde uygulanan etkin doz radyoterapi, beraberinde kullanÄ±lan ilaÃ§ tedavisi ve dÃ¼zenli kontrol ile hastaya cerrahi uygulanmadan ve kalÄ±cÄ± torba takÄ±lmadan tedavi ÅŸansÄ± mÃ¼mkÃ¼n.
SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Arkan, Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesinin en Ã¶nemli sebeplerinden birinin aÅŸÄ±rÄ± bÃ¼yÃ¼meleri olduÄŸunu ifade etti.
DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 334 milyon kiÅŸinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AstÄ±m iÃ§in KÃ¼resel GiriÅŸim 2016 raporuna gÃ¶re, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 346 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor.
"UluslararasÄ± Ä°slam EÄŸitimi Kongresi" YaygÄ±n EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi (YEKDER) ve Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi iÅŸbirliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸti. Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 2 gÃ¼n boyunca sÃ¼ren etkinlikte dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerinde bu konu Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan uzman kiÅŸiler bildirilerini sundular. Ä°slam kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyeti ile uyumlu bir eÄŸitim sisteminin nasÄ±l oluÅŸturulabileceÄŸinin konuÅŸulduÄŸu etkinlikte ABDâ€™den Sufia Azmat, geleneksel metotlardan vazgeÃ§ip Ã§ocuklarÄ±n dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§aÄŸa uygun bir ÅŸekilde dil oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–SYM YÃ¶netim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sÄ±nava alÄ±namayacak adaylar olmasÄ± nedeniyle Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde de 2018 YKS'nin yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Ä°ngiltere Psikofarmakoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Young, depresyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± maliyetin Avrupa'da yÄ±llÄ±k 113 milyar avro dÃ¼zeyinde olduÄŸunu bildirdi.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek