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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:33, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
16:54, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

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Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± ile bir araya geldi
Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± ile bir araya geldi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± Song ile bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, GÃ¼ney KoreÂ  Savunma BakanÄ± Song Young-moo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti'ndeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Savunma BakanÄ± Song Young-moo ile bir araya geldi.

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Ä°lgili Konular Orgeneral Akar Song gÃ¼ney kore
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