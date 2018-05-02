16:54, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± ile bir araya geldi





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± Song ile bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, GÃ¼ney KoreÂ Savunma BakanÄ± Song Young-moo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti'ndeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda, Savunma BakanÄ± Song Young-moo ile bir araya geldi. Â

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