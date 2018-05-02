Ayrılıkçı Bask örgütü ETA, kendini feshetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, kendini tamamen feshettiğini açıkladı.
ETA, Bask bölgesi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen bir mektupta, "tüm yapılarını tamamen feshettiğini" duyurdu.
16 Nisan tarihli olmasına rağmen İspanyol internet sitesi "eldiario.es"de bugün yayınlanan mektupta, ETA, "Bask'daki 'siyasi çatışmanın' çözümündeki başarısızlıktaki mesuliyetini kabul ettiğini" belirtti.
Bask bölgesinde artık çatışmanın nihayete erdirilmesi ve ortak bir geleceğin inşası için yeni bir fırsatla karşı karşıya olduğuna işaret edilen mektupta, "Hataları tekrar etmeyelim, problemlerin kökleşmesine izin vermeyelim." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, örgütün duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, ETA'ya atfedilen suçları soruşturmayı sürdürme sözü verdi.
Zoido, "ETA, öldürmeye son verme sözüyle hiçbir şey elde etmedi, kendisini feshettiğini duyurarak da hiçbir şey elde etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
ETA, 20 Nisan'da, Gara gazetesinde yayımlanan diğer bir açıklamayla ilk kez halktan özür dileyerek pişmanlığını dile getirmişti.
Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında düzenleyen ETA'nın hapisteki üyeleri, örgütün kendini feshetmesinin ardından ailelerine yakın hapishanelere sevk edilmeyi ve şiddet eylemlerine karışmayan örgüt üyeleri de şartlı olarak serbest bırakılmayı umuyor.
İçişleri Bakanı Juan Zoido ise kendisini feshetmesi karşılığında ETA'ya hiçbir şey verilmeyeceğini söylemişti.
ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor.
Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.
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