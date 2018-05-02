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Suriye'de muhalif bölgelerde suikastlar arttı
Suriye'de muhalif bölgelerde suikastlar arttı
Foto: Arşiv

Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son dönemde sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef alan çok sayıda faili bilinmeyen suikast gerçekleşti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son haftalarda faili meçhul suikastlar arttı.

İç savaşın devam ettiği ülkede suikastlar, eczacı, doktor, gazeteci ve kuyumcu gibi birçok meslek grubundan siviller ile muhalif savaşçıları hedef aldı.

Geçen hafta İdlib ve Halep kırsallarında 27 sivil ve rejim karşıtı silahlı muhalif grup Heyet Tahriri Şam, Cephe Tahrir Suriye (CTS) ile Özgür Suriye Ordusu'nun komuta kademesinden 7 kişi öldürüldü. 

SUİKASTLAR BOMBALI ARAÇ, MAYIN VE ATEŞLİ SİLAHLARLA DÜZENLENDİ

Muhaliflere göre suikastlarla, sivillerin arasında tedirginlik oluşturulması ve aralarında sorun bulunan çatışma ortamındaki farklı askeri grupların barışmalarının engellenmesi amaçlanıyor.

Muhalif gruplar, Heyet Tahriri Şam ve Cephe Tahrir Suriye arasında sağlanan barışının hemen ardından suikastların artmasına dikkati çekiyor.

Son olarak geçen hafta Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ceyş İzze grubunun basın sözcüsü Cemil Alemder ve İdlib Emniyet Birimi sorumlularından Ahmet Ceru suikasta uğradı.

Bu saldırıda Ceru hayatını kaybetti, Alemdar ise yaralı olarak kurtuldu.

Rejim karşıtı askeri gruplar suikastların faillerini bulmak için ortak çalışma yürütüyor.



İlgili Konular Suriye esed
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