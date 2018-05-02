17:37, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Kocatepe GenÃ§lik FuarÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocatepe GenÃ§lik FuarÄ±, bu yÄ±l "irade, erdem, hÃ¼rriyet" temasÄ±yla 5 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±lacak.

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±Â (TDV) KadÄ±n Aile ve GenÃ§lik Merkezince (KAGEM) 5-8 MayÄ±s'taÂ Kocatepe Camisi fuar alanÄ±nda dÃ¼zenlenecek etkinliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n katÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TDV KAGEM MÃ¼dÃ¼r Vekili Nurcan YavuzyiÄŸit, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, genÃ§lik fuarÄ±nÄ±n ilkini "cami ve genÃ§lik", ikincisini "kalem, kitap, hikmet", Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ "bilgi, eylem, ahlak", dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ ise "akÄ±l, ilim, marifet" temalarÄ±yla dÃ¼zenlediklerini anÄ±msattÄ±.

Fuara iliÅŸkin "www.kocatepegenclikfuari.net" internet sitesinde Ã¼Ã§ dilde bir forum oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade eden YavuzyiÄŸit, genÃ§lerin ilettikleri mesajlarÄ±nda en Ã§ok "irade", "erdem" ve "hÃ¼rriyet" gibi kavramlarÄ±n konuÅŸulmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini aktardÄ±.

YavuzyiÄŸit, bu kavramlarÄ±n bugÃ¼ne yansÄ±malarÄ±nÄ± sÃ¶yleÅŸi, konferans, panel oturumlarÄ±, atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve farkÄ±ndalÄ±k etkinlikleriyle irdelemeyi, bu yÃ¶nde yeni bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± kazanmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

FUARA 38 SÄ°VÄ°L SÄ°VÄ°L TOPLUM KURULUÅžU KATILACAK

Bu sene 11'i uluslararasÄ±, 27'si de ulusal olmak Ã¼zere 38 sivil toplum kuruluÅŸu fuara katÄ±lacak.

TanÄ±tÄ±m, sÃ¶yleÅŸi, sergi ve ortak alan etkinliklerinin dÃ¼zenleneceÄŸi fuar 5 ve 6 MayÄ±s'ta 10.00-21.30, 7 ve 8 MayÄ±s'ta ise 16.00-21.30 saatlerinde aÃ§Ä±k olacak.

Fuar etkinlikleri, "www.kocatepegenclikfuari.net" adresi ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan takip edilebilecek. AyrÄ±ca katÄ±lÄ±mcÄ± kuruluÅŸlar, #1izgenciz etiketi sayesinde sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitlelere ulaÅŸtÄ±racak.