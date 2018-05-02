Rejim güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil hayatını kaybetti

Almanya'da Uluslararası Arakan Konferansı

IGMG Genel Başkanı Ergün, "Bölgede yüz binlerce insanı evinden eden; çocuk, kadın, ihtiyar demeden şiddetin en ilkel biçimini bu çağın utanç vesikası olarak tarihe geçiren bu krizi doğuran etmenleri hep birlikte ortadan kaldırmak için canla başla çalışmalıyız" açıklamasında bulundu