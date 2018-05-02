Avrupa Adalet Divanı'ndan savaş suçluları için karar

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, savaş suçu şüphesi bulunan kişilerin oturum hakkını otomatik olarak reddedemeyeceğine hükmetti.
AB'nin Lüksemburg'da bulunan en üst düzey mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını otomatik olarak reddetmeden önce suçun mahiyeti ve ciddiyeti, ne kadar önce gerçekleştiği, suçun ardından kişinin davranışlarının göz önünde bulundurulması ve her başvurunun kendi özelliklerine uygun olarak değerlendirilmesini talep etti.
Mahkeme, oturum hakkı ve ülkeye girişin sadece söz konusu kişinin "topluma mevcut durumda gerçek bir tehdit teşkil etmesi" ve "AB'nin temel değerlerine aykırı olması" durumunda yasaklanabileceğine hükmetti.
Hırvatistan ve Bosna Hersek vatandaşı bir kişi ile Afganistanlı bir kişi, Hollanda ve Belçika'ya girişlerinin yasaklanması üzerine konuyu Avrupa Adalet Divanına taşımıştı. Aynı zamanda Hollanda ve Belçika ulusal mahkemeleri, Avrupa Adalet Divanından "serbest dolaşım hakkı"nı yorumlamasını istemişti.
Hırvat ve Boşnak kökenli kişinin, Bosna Savaşı sırasında işlediği iddia edilen savaş suçundan dolayı Hollanda'ya girişi yasaklanmış ve iltica hakkı tanınmamıştı.
Afgan kökenli kişi ise kızına Hollanda vatandaşlığı verildikten sonra Belçika'dan oturum hakkı istemiş, ancak isteği savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle reddedilmişti.
Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.
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Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını reddetmeden önce suçun mahiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
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