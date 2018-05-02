YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§en iÅŸÃ§i Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de, gÃ¼mrÃ¼klÃ¼ sahada iÅŸ makinasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Yunanistan tarafÄ±na geÃ§en iÅŸÃ§i, Yunan askerlerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda su kuyusu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Edirne Belediyesinden iÅŸ makinasÄ± yardÄ±mÄ± istendi.
Belediye iÅŸÃ§isi gÃ¼mrÃ¼klÃ¼ sahada hidromekle (kepÃ§e) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Yunanistan tarafÄ±na geÃ§ti.
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, AA muhabirine iÅŸÃ§inin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla iÅŸ makinasÄ±yla manevra yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Yunanistan topraÄŸÄ±na geÃ§tiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¼rkan, Oristiada'da karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼len iÅŸÃ§inin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli giriÅŸimlerde bulunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
Edirne Belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i, Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan iÅŸ makinasÄ±yla yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geÃ§tiÄŸi Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± KadÄ±n Aile ve GenÃ§lik Merkezince dÃ¼zenlenen Kocatepe GenÃ§lik FuarÄ±, bu yÄ±l "irade, erdem, hÃ¼rriyet" temasÄ±yla kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± Song ile bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye, Rusya'daki Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸunu kapatarak yerine Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸunu aÃ§acak
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.
CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiâ€™nin oluÅŸturacaÄŸÄ± ittifak iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r eylemini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve Nijerya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
YSK, 24 Haziran'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seyyar sandÄ±k kurullarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirledi.
TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Kore tarafÄ±ndan iki Ã¼lke liderlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekteki Ã§eÅŸitli konularda iÅŸ birliÄŸi yapma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 20.50'de GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'e gitti.
Ä°mam Buhari ve Ä°mam MatÃ¼ridi AraÅŸtÄ±rma Merkezleri kurulmasÄ± iÃ§in protokol imzaladÄ±. Åžah-Ä± NakÅŸibend'in tÃ¼rbesini de ziyaret etti.