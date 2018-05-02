18:53, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§en iÅŸÃ§i Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Edirne Belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i, Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan iÅŸ makinasÄ±yla yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geÃ§tiÄŸi Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de, gÃ¼mrÃ¼klÃ¼ sahada iÅŸ makinasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Yunanistan tarafÄ±na geÃ§en iÅŸÃ§i, Yunan askerlerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda su kuyusu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Edirne Belediyesinden iÅŸ makinasÄ± yardÄ±mÄ± istendi. Belediye iÅŸÃ§isi gÃ¼mrÃ¼klÃ¼ sahada hidromekle (kepÃ§e) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Yunanistan tarafÄ±na geÃ§ti. Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, AA muhabirine iÅŸÃ§inin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla iÅŸ makinasÄ±yla manevra yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Yunanistan topraÄŸÄ±na geÃ§tiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¼rkan, Oristiada'da karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼len iÅŸÃ§inin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli giriÅŸimlerde bulunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

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