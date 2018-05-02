Zevvari suikastı zanlılarından biri yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tunus makamları, Hamas'ın uçak mühendisi Zevvari'ye düzenlenen suikasta ilişkin bir zanlının Hırvatistan'da yakalandığını açıkladı.
Tunus Terörle Mücadele Mahkemesi Sözcüsü Süfyan Süleyti, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Aralık 2016'da Tunus'un Sfaks kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın uçak mühendisi Zevvari'nin katil zanlısı iki kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, Bosna Hersek uyruklu zanlılardan birinin Hırvatistan'da yakalandığını söyledi.
İkinci zanlının yakalanıp yakalanmadığına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Süleyti, Tunus yargısının zanlıların yakalanması için Mısır, Lübnan, Küba, Türkiye, Belçika, İsveç ve Bosna Hersek'teki adli makamlarla iletişim kurduğunu belirtti.
Süleyti, Hırvatistan'da yakalanan katil zanlısının Tunus'a iadesinin Bosna makamları tarafından reddedilmesinden dolayı şaşkınlık içinde olduklarını sözlerine ekledi, ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
ZEVVARİ KİMDİR?
Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yolları'nda çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.
Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013 yılında ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından özellikle 2014'teki son Gazze savaşında kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.
Zevvari, 15 Aralık 2016'da Sfaks kentinde evinin önünde otomobilinin içinde silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, o dönemde suikastın arkasında İsrail olduğu ihtimaline kapıyı kapatmayarak, "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadelerini kullanmıştı.
Hamas yetkilileri, geçen yıl Zevvari'nin ölüm yıl dönümüne yakın düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.
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