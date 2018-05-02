KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum tarafına çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güney Kıbrıs Rum kesimine, İsviçre'nin Crans Montana kentinde geçen temmuz ayında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveyi, "sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklaması" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı açıklamada, Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreterinin taraflara sunduğu çerçevenin unsurlarına açıklık getirdi.
Akıncı, BM Genel Sekreterinin taraflara sunduğu çerçevenin "siyasi eşitlik kavramı, harita, mülkiyet, Türk-Yunan vatandaşlarına eş değer muamele yapılması, güvenlik ve garantiler" gibi 6 temel unsurdan oluştuğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın da esas alındığı çerçevede ne Annan Planı ne de Rum tarafının haritasından söz edildiğini dile getiren Akıncı, Güney Kıbrıs’ta bırakılacak topraklarda eski toprak sahibinin, Kuzey Kıbrıs’ta kalacak topraklarda ise içinde yaşayanların hakları korunacak bir düzenlemenin öngörüldüğünü kaydetti.
Akıncı, Ada'da Türk ve Yunan vatandaşlarına eş değer muamele konusuna da değinerek, çerçevede, olası çözüm sonrasında daimi ikamet talebiyle geleceklerle ilgili “adilane ve eşitlikçi” bir muamele öngörüldüğünü anlattı.
"ÇERÇEVEDE RAKAMSAL BİR İFADE YER ALMADI"
Konunun çok saptırıldığını, zaman zaman “Türkiye 80 milyonu buraya göndererek, AB’ye geçiş kapısı yapmaya çalışıyor” şeklinde söylemler ortaya atıldığını aktaran Akıncı, bunun aslı astarı olmadığını ve Türkiye’nin AB ile mal ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğunu hatırlattı.
Akıncı, kişilerin dolaşımıyla ilgili de düzenlemeler bulunduğunu ve tek sıkıntının daimi ikamet isteyenlerle ilgili olduğunu dile getirerek, “Olası bir anlaşma sonrasında gelecek olanlara, 'Ada'daki Türk-Yunan dengesini gözetecek şekilde adilane ve eşitlikçi bir muamele olmalıdır' diyor Guterres Çerçevesi. Yani Rum tarafının sıklıkla ifade ettiği gibi, 4’te 1 oranı öngörülmüyor. Bu kendi yorumlarıdır. Sulandırdıkları konu da budur. Çerçevede rakamsal bir ifade yer almadı." diye konuştu.
"GÜVENLİK VE GARANTİLER" MESELESİ
Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerdeki “Güvenlik ve Garantiler" başlığı ile ilgili olarak tek yanlı müdahale uygulamasının sürdürülebilir olmadığına işaret edilen çerçevede, olası bir anlaşma sonrasında bir geçiş süreci sonunda tarafların anlaşacağı bir mekanizmanın oluşturulmasının belirlendiğini ifade etti.
Garantörlerin dışişleri bakanları düzeyinde temsil edildiği Kıbrıs Konferansı’nda sunulan çerçevede, asker çekilmesi söz konusu olacaksa, bunun nasıl ve ne şekilde yapılacağının, “daha üst seviyede, başbakan düzeyinde ele alınabilir” şeklinde yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres Çerçevesi’ndeki ilkelerin sadece güvenlik, garantiler ve askerle ilgili olmadığını, siyasi eşitlik, toprak ve mülkiyet konusuna ilişkin de düzenlemeler öngördüğünü belirtti.
Akıncı, BM Genel Sekreterinin bu stratejik konularda uzlaşı olması halinde bir çıkış yolu olabileceğini düşündüğünden bu çerçeveyi ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bu ilkeler kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Eğer kabul ediliyorlarsa, ben kabul etmeye hazırım, bunu açıklasınlar. Yorumsuz ve sulandırmadan var iseler, bize yeni bir müzakere yolu açılabilir ama önce bu stratejik bir paket olarak duyurulur kabul edildiği gibi. BM Genel Sekreteri bugünlerde birini görevlendirecek. Taraflarla bunu konuşur, görüşür. Bir uzlaşma varsa, o zaman ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir çalışmaya girilip girilmeyeceği ortaya çıkar.”
TAKVİMİ BELLİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYABİLİR
"Stratejik paket anlayışı ve ilkeler üzerinde uzlaşı varsa elbette bunun altını dolduracak bir çabaya ihtiyaç olacak." diyen Akıncı, irade olduğu takdirde çok büyük bir zaman dilimine ihtiyaç bulunmadığını kaydetti.
Guterres Çerçevesi’nin "stratejik paket" yapılması önerisini yineleyen Akıncı, çerçevede yer alan ilkelerin kabul edilmesi halinde, takvimi belli bir müzakere sürecinin başlayabileceğini belirtti.
Akıncı, taraflar arasında bir uzlaşı varsa, o zaman ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir çalışmaya girilebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Stratejik paket anlayışı ve ilkeler üzerinde uzlaşı varsa, elbette bunun altını dolduracak bir çabaya ihtiyaç olacaktır. Bunun dışında da konular var. Onlar için de makul bir süre uğraşılabilir. Asıl olan, niyet ve iradeyi belirleyecek olan, bu konularda aynı düşünüp düşünmediğimizdir. Yoksa bugüne kadar olduğu gibi, çarpıtmalar ve sulandırmalar devam edecek. Devam edecekse zaten böyle bir stratejik anlaşma da mümkün olmaz. Ancak kabul edilecekse, o zaman bir umut ışığı doğar ve makul bir süre üzerinde uzlaşılıp, bir çıkış yolu yeniden gündeme gelebilir.”
"Rum tarafı, Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklasın” çağrısını yineleyen Akıncı, “Bunları müzakere edelim derlerse benim çağrım bunun müzakeresine yönelik değil. Niyet varsa ortada, bu belge var.” değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bölgedeki kuşatmanın sonlanması için anlaşmaya vardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı depolarında yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında savaştan büyük zarar gören Suriye halkı, Bangladeş ve Myanmar'daki (Arakan) Müslümanlara yapılacak yardımlara yönelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarında anlaşma imzalandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum tarafı, Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklasın. Niyet varsa ortada bu belge var" dedi.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için Dışişleri Bakanlığında yemin töreni düzenlendi.
Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Başkanı Nurul İslam, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik, dini ve siyasal zulmün sürdüğünü belirterek, "Amaç, Arakan Müslüman toplumunu ortadan kaldırmak." dedi.
Arap ve İslam dünyasından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek için bölge halklarına "Filistin sınırına yürüme" çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.
Tunus'ta öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlılarından birinin mart ayında Hırvatistan'da yakalandığı bildirildi.
Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını reddetmeden önce suçun mahiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.
IGMG Genel Başkanı Ergün, "Bölgede yüz binlerce insanı evinden eden; çocuk, kadın, ihtiyar demeden şiddetin en ilkel biçimini bu çağın utanç vesikası olarak tarihe geçiren bu krizi doğuran etmenleri hep birlikte ortadan kaldırmak için canla başla çalışmalıyız" açıklamasında bulundu
Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son dönemde sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef alan çok sayıda faili bilinmeyen suikast gerçekleşti.
İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı “Bask Yurdu ve Özgürlük” (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump'ın eski doktoru Bornstein, "test sonuçlarının şaşılacak derecede mükemmel olduğuna" yönelik ifadelerin yer aldığı sağlık raporunun, kendisine Trump tarafından dikte ettirildiğini iddia etti.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.