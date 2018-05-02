Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:45, 02 Mayıs 2018 Çarşamba
Genel
20:58, 02 Mayıs 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Suriye ve Arakan'a 4 milyon dolarlık yardım
Suriye ve Arakan'a 4 milyon dolarlık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında savaştan büyük zarar gören Suriye halkı, Bangladeş ve Myanmar'daki (Arakan) Müslümanlara yapılacak yardımlara yönelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarında anlaşma imzalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında, savaştan büyük zarar gören Suriyeliler ile Bangladeş ve Myanmar'daki (Arakan) Müslümanlara yapılacak yardımlara yönelik 4 milyon doları aşkın anlaşma imzalandı.

Kral Selman Vakfı Acil Yardımlar Müdür Yardımcısı Nasir El Subey'i, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, zor durumdaki Müslüman halk için ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Suriyeliler için barınma, eğitim ve gıda yardımlarını ve Arakanlı Müslümanlar için ramazan ve iftar yardımlarını içeren anlaşmalara imza atmak için Gaziantep'e geldiğini ifade eden Subey'i "Toplam 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarındaki bu yardım anlaşması zor durumdaki insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için harcanacak. Biz, Türk halkına ve Türk hükümetine Suriyeliler için insani anlamda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Suudi Arabistan halkına ve devletine de yardımları için teşekkür ediyorum. Yüce Allah'tan bu insanların çektikleri sıkıntıların bir an önce sona ermesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

İHH Projeler Sorumlusu Maruf Samua da Suriye, Myanmar ve Bangladeş'teki zor durumdaki insanlara yardım amacıyla 6 anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Bu anlaşmaların kırtasiye yardımlarından iş alanı oluşturmaya, ramazan yardımlarından yetim ailelere sahip çıkılmasına kadar pek çok alanı kapsadığını anlatan Samua, anlaşmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Suriye'de savaş nedeniyle 3 milyon çocuk eğitimden mahrum. Bugün imzalayacağımız bir milyon 500 bin dolar tutarındaki yardımla Suriye'deki okulların zorunlu kırtasiye giderleri karşılanacak. Bu projeden 71 bin 251 öğrenci faydalanacak. Suriye'deki savaş nedeniyle 500 bin insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Binlerce çocuk yetim kaldı. Bunların barınma ve gıda ihtiyaçları büyük. Suriyeli yetim çocuklara sponsorluk içeren 266 bin 666 dolarlık anlaşmayla da 44 Suriyeli yetimin bir yıllık ihtiyaçları karşılanacak. Savaş nedeniyle 6 milyon insan evinden barkından oldu. 3 milyon insan Türkiye'de barınıyor şu an. Bütün mallarını kaybetmiş mültecilerin büyük sorunlarından biri de işsizlik. Bugün imzalanan bu anlaşmalardan biri de 724 bin 163 dolar tutarındaki kalkınma projesiyle Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeliler için 245 küçük projeyle iş alanları oluşturulacak. Bu projeden de bin 470 kişi faydalanacak."

Samua, yaklaşan ramazan için Suriye, Bangladeş ve Myanmar'daki ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği, "ramazan kolisi" dağıtacaklarını, 700 bin dolar tutarındaki anlaşmayla Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye, Kuzey Humus kırsalında toplam 22 bin 421 gıda ve "ramazan kolisi" dağıtılacağını, bu yardımlardan 114 bin 947 kişinin faydalanacağını kaydetti.

Myanmar'da yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda olan çok sayıda Müslüman bulunduğunu anımsatan Samua, 500 ve 700 bin dolar tutarındaki iki anlaşma kapsamında Arakan'da ve Bangladeş'in Coxs Pazar bölgesindeki mülteci kamplarında barınan insanlara ramazan kolileri dağıtılacağını, iftar yemeği verileceğini, bu yardımlardan 215 bin 923 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından, İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Kral Selman Vakfı Acil Yardımlar Müdür Yardımcısı Nasir El Subey'i tarafından anlaşmalar imzalandı.



İlgili Konular İHH Suudi Arabistan Kral Selman Suriye bangladeş myanmar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Suriye'de muhalifler Kuzey Humus'u tahliyeyi kabul etti
Suriye'de muhalifler Kuzey Humus'u tahliyeyi kabul etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bölgedeki kuşatmanın sonlanması için anlaşmaya vardı.
Gazze'de sağlık sektörü çökmek üzere
Gazze'de sağlık sektörü çökmek üzere

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı depolarında yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Suriye ve Arakan'a 4 milyon dolarlık yardım
Suriye ve Arakan'a 4 milyon dolarlık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Suudi Arabistan Kral Selman Vakfı arasında savaştan büyük zarar gören Suriye halkı, Bangladeş ve Myanmar'daki (Arakan) Müslümanlara yapılacak yardımlara yönelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarında anlaşma imzalandı.
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum tarafına çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum tarafına çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum tarafı, Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklasın. Niyet varsa ortada bu belge var" dedi.
Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yemin etti
Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yemin etti

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için Dışişleri Bakanlığında yemin töreni düzenlendi.
Amaç Arakan Müslüman toplumunu ortadan kaldırmak'
'Amaç Arakan Müslüman toplumunu ortadan kaldırmak'

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Başkanı Nurul İslam, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik, dini ve siyasal zulmün sürdüğünü belirterek, "Amaç, Arakan Müslüman toplumunu ortadan kaldırmak." dedi.
STK'lardan Filistin sınırına yürüme çağrısı
STK'lardan Filistin sınırına yürüme çağrısı

Arap ve İslam dünyasından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek için bölge halklarına "Filistin sınırına yürüme" çağrısı yaptı.
AB'nin Brexit sonrası bütçe taslağı açıklandı
AB'nin Brexit sonrası bütçe taslağı açıklandı

Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.
Zevvari suikastı zanlılarından biri yakalandı
Zevvari suikastı zanlılarından biri yakalandı

Tunus'ta öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlılarından birinin mart ayında Hırvatistan'da yakalandığı bildirildi.
Avrupa Adalet Divanı'ndan savaş suçluları için karar
Avrupa Adalet Divanı'ndan savaş suçluları için karar

Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını reddetmeden önce suçun mahiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Rejim güçlerinden İdlib'e hava saldırısı 6 sivil hayatını kaybetti
Rejim güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.
Almanya'da Uluslararası Arakan Konferansı
Almanya'da Uluslararası Arakan Konferansı

IGMG Genel Başkanı Ergün, "Bölgede yüz binlerce insanı evinden eden; çocuk, kadın, ihtiyar demeden şiddetin en ilkel biçimini bu çağın utanç vesikası olarak tarihe geçiren bu krizi doğuran etmenleri hep birlikte ortadan kaldırmak için canla başla çalışmalıyız" açıklamasında bulundu
Suriye'de muhalif bölgelerde suikastlar arttı
Suriye'de muhalif bölgelerde suikastlar arttı

Suriye'de rejim karşıtı ve askeri muhalif grupların kontrolündeki İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde son dönemde sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef alan çok sayıda faili bilinmeyen suikast gerçekleşti.
Ayrılıkçı Bask örgütü ETA kendini feshetti
Ayrılıkçı Bask örgütü ETA, kendini feshetti

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı “Bask Yurdu ve Özgürlük” (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.
Trump'ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı
Trump'ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı

ABD Başkanı Trump'ın eski doktoru Bornstein, "test sonuçlarının şaşılacak derecede mükemmel olduğuna" yönelik ifadelerin yer aldığı sağlık raporunun, kendisine Trump tarafından dikte ettirildiğini iddia etti.
YPG ile ABD'nin Suriye'nin doğusundaki hamlesi
YPG ile ABD'nin Suriye'nin doğusundaki hamlesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.

Haberler

200 bin Arakanlı Müslüman için muson yağmurları uyarısı
200 bin Arakanlı Müslüman için muson yağmurları uyarısı

Myanmar ordusu Kaçin eyaletinde en az 10 sivili katletti
Myanmar ordusu Kaçin eyaletinde en az 10 sivili katletti

Avrupa Birliği'nden Myanmar'a yeni yaptırımlar
Avrupa Birliği'nden Myanmar'a yeni yaptırımlar

Myanmar medyası üç maymunu oynuyor
Myanmar medyası üç maymunu oynuyor

Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlara yardımı engelliyor
Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanlara yardımı engelliyor

Arakanlılar güvence verilmeden Myanmar’a dönmek istemiyor
Arakanlılar güvence verilmeden Myanmar a dönmek istemiyor

Myanmar ordusu BM'nin 'utanç listesine' girdi
Myanmar ordusu BM'nin 'utanç listesine' girdi

Myanmar ordusu Arakan'da köyleri yok ediyor
Myanmar ordusu Arakan'da köyleri yok ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 