Ermenistan'da PaÅŸinyan'dan eylemleri durdurma kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistanâ€™daki eylemler sonrasÄ±nda iktidar partisi, muhalif PaÅŸinyan'Ä±n baÅŸbakan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ProtestolarÄ±n arkasÄ±ndaki isim PaÅŸinyan ise eylemleri durdurma kararÄ± aldÄ±.
PaÅŸinyan, Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen protesto mitinginde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, parlamentoda gelecek hafta yapÄ±lacak ikinci tur baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine yarÄ±n resmen aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
GÃ¼n iÃ§erisinde tÃ¼m Ã¼lke genelindeki ve Erivanâ€™daki protesto eylemlerinin sonuÃ§ verdiÄŸini belirten PaÅŸinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin kendisinin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
PaÅŸinyan, bu desteÄŸin ÅŸimdilik sadece sÃ¶zle ifade edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, bu hususta iktidar partisinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ detaylÄ± bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klayan belgeler hazÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Ä°nsanlarÄ±n dinlenmesi iÃ§in protesto eylemlerinin yarÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan PaÅŸinyan, bu sÃ¼re iÃ§inde Parlamentoda Ã§alÄ±ÅŸarak iktidar partisinden adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸine dair garanti almak zorunda olduÄŸunu vurguladÄ±.
PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k seÃ§iminin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n 250 bin deÄŸil, 500 bin kiÅŸinin toplanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini ifade etti.
Ã–ÄŸrencilerden derslerine dÃ¶nmelerini isteyen PaÅŸinyan, Ã¶ÄŸrencilere tekrar eylem yapma ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k kendisini sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden takip etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°KTÄ°DAR PARTÄ°SÄ°NDEN DESTEK AÃ‡IKLAMASI
Ã–te yandan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi BaÅŸkanÄ± Vagram Bagdasaryan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 8 MayÄ±sâ€™ta parlamentoda yapÄ±lacak baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imi iÃ§in aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bagdasaryan, milletvekillerinin Ã¼Ã§te birinin gÃ¶stereceÄŸi adayÄ± destekleyeceklerini dile getirdi.
105 koltuklu Ermenistan Parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda baÅŸbakan seÃ§ilebilmesi iÃ§in bir adayÄ±n en az 53 oy almasÄ± gerekiyor.
Ermenistan Parlamentosunda Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakan seÃ§ilecek oy elde edememiÅŸti.
PaÅŸinyan, iktidar partisine tepki olarak Ã¼lke genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± grev ve eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile baÅŸkent Erivanâ€™da hayatÄ± durdurma noktasÄ±na getirmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.
Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini isteyen bir teklifi oy Ã§okluÄŸu ile kabul etti.
BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik ortak bir komisyonun kurulmasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n, 'Hizbullah'Ä±n Polisario Cephesi'ne destek verdiÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na yalanlama geldi.
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Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.