21:52, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Muhalif lider PaÅŸinyan'dan eylemleri durdurma kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistanâ€™daki eylemler sonrasÄ±nda iktidar partisi, muhalif PaÅŸinyan'Ä±n baÅŸbakan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ProtestolarÄ±n arkasÄ±ndaki isim PaÅŸinyan ise eylemleri durdurma kararÄ± aldÄ±.

PaÅŸinyan, Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen protesto mitinginde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, parlamentoda gelecek hafta yapÄ±lacak ikinci tur baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine yarÄ±n resmen aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¼n iÃ§erisinde tÃ¼m Ã¼lke genelindeki ve Erivanâ€™daki protesto eylemlerinin sonuÃ§ verdiÄŸini belirten PaÅŸinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin kendisinin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

PaÅŸinyan, bu desteÄŸin ÅŸimdilik sadece sÃ¶zle ifade edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, bu hususta iktidar partisinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ detaylÄ± bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klayan belgeler hazÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Ä°nsanlarÄ±n dinlenmesi iÃ§in protesto eylemlerinin yarÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan PaÅŸinyan, bu sÃ¼re iÃ§inde Parlamentoda Ã§alÄ±ÅŸarak iktidar partisinden adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸine dair garanti almak zorunda olduÄŸunu vurguladÄ±.

PaÅŸinyan, baÅŸbakanlÄ±k seÃ§iminin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n 250 bin deÄŸil, 500 bin kiÅŸinin toplanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini ifade etti.

Ã–ÄŸrencilerden derslerine dÃ¶nmelerini isteyen PaÅŸinyan, Ã¶ÄŸrencilere tekrar eylem yapma ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k kendisini sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden takip etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°KTÄ°DAR PARTÄ°SÄ°NDEN DESTEK AÃ‡IKLAMASI

Ã–te yandan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi BaÅŸkanÄ± Vagram Bagdasaryan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 8 MayÄ±sâ€™ta parlamentoda yapÄ±lacak baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imi iÃ§in aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bagdasaryan, milletvekillerinin Ã¼Ã§te birinin gÃ¶stereceÄŸi adayÄ± destekleyeceklerini dile getirdi.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda baÅŸbakan seÃ§ilebilmesi iÃ§in bir adayÄ±n en az 53 oy almasÄ± gerekiyor.

Ermenistan Parlamentosunda Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen baÅŸbakanlÄ±k seÃ§imine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri PaÅŸinyan, baÅŸbakan seÃ§ilecek oy elde edememiÅŸti.

PaÅŸinyan, iktidar partisine tepki olarak Ã¼lke genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± grev ve eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile baÅŸkent Erivanâ€™da hayatÄ± durdurma noktasÄ±na getirmiÅŸti.