23:01, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

ABDâ€™de askeri kargo uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 5 Ã¶lÃ¼





ABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Georgia eyaleti Savannah kentinde Ã§evre yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve uÃ§akta bulunan 5 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD ordusuna ait C-130 Hercules tipi kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Georgia eyaletinde Ã§evre yoluna dÃ¼ÅŸmesi sonucu 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. ABD Ulusal Asayis KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada uÃ§aÄŸÄ±n, Porto Rico Ulusal AsayiÅŸ Hava Kuvvetlerine baÄŸlÄ± olduÄŸu ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, eÄŸitim gÃ¶revi icra eden ve iÃ§inde 5 kiÅŸi bulunan uÃ§aÄŸÄ±n, Savannah Hilton Head UluslararasÄ± HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±na henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. ABD Federal HavacÄ±lÄ±k YÃ¶netimi (FAA) ise uÃ§aÄŸÄ±n Arizonaâ€™daki Davis Monthan Hava ÃœssÃ¼â€™ne giderken dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Kazada Ã¶lÃ¼ ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ± konusunda henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, medyaya konuÅŸan ABD'li yetkililer uÃ§akta bulunan 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

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