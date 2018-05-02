Netanyahu'dan Ä°ran'a nÃ¼kleer program suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°ran'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan anlaÅŸmaya raÄŸmen nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m planlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda Ä°srail'i ziyaret eden Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ile BatÄ± KudÃ¼s'teki BaÅŸbakanlÄ±k ofisinde bir araya geldiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaÅŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yinelediÄŸi kaydedildi.
Netanyahu, "Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m planlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak nÃ¼kleer silah istemeyenler plan yapmÄ±yorlar ya da planlarÄ±nÄ± korumuyorlar. Bu anlaÅŸma (Tahran ile P5+1 Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki anlaÅŸma) Ä°ran'Ä±n yalanlarÄ±na ve yanlÄ±ÅŸ bilgisine dayanan kÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°srail ile Japonya arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine vurgu yapan Netanyahu, Ã¶zellikle teknoloji alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalara dikkati Ã§ekti.
Japonya BaÅŸbakan Abe ise beraberinde getirdiÄŸi iÅŸ adamlarÄ± heyetine de iÅŸaret ederek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.
Abe ayrÄ±ca, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'yu yakÄ±n zamanda Japonya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin Ä°srail ziyareti bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Abe, OrtadoÄŸu turu kapmasÄ±nda dÃ¼n Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Georgia eyaleti Savannah kentinde Ã§evre yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve uÃ§akta bulunan 5 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ermenistanâ€™da muhalif hareketin lideri Nikol PaÅŸinyan, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi ile ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±ndaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bÃ¶lgedeki kuÅŸatmanÄ±n sonlanmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± depolarÄ±nda yeterli ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme bulunmamasÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¶kme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bildirildi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ile Suudi Arabistan Kral Selman VakfÄ± arasÄ±nda savaÅŸtan bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶ren Suriye halkÄ±, BangladeÅŸ ve Myanmar'daki (Arakan) MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lacak yardÄ±mlara yÃ¶nelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, "Rum tarafÄ±, Guterres Ã‡erÃ§evesiâ€™ni sulandÄ±rmadan, Ã§arpÄ±tmadan kabul etmeye hazÄ±rsa bir an Ã¶nce aÃ§Ä±klasÄ±n. Niyet varsa ortada bu belge var" dedi.
ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Arakan Rohingya Ulusal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ARNO) BaÅŸkanÄ± Nurul Ä°slam, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik etnik, dini ve siyasal zulmÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "AmaÃ§, Arakan MÃ¼slÃ¼man toplumunu ortadan kaldÄ±rmak." dedi.
Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerine destek iÃ§in bÃ¶lge halklarÄ±na "Filistin sÄ±nÄ±rÄ±na yÃ¼rÃ¼me" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Avrupa BirliÄŸiâ€™nin (AB) 2021-2027 dÃ¶nemi bÃ¼tÃ§esine yÃ¶nelik Ã‡ok YÄ±llÄ± Mali Ã‡erÃ§eve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.
Tunus'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Hamas'Ä±n uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlÄ±larÄ±ndan birinin mart ayÄ±nda HÄ±rvatistan'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Adalet DivanÄ±, AB Ã¼lkelerinin savaÅŸ suÃ§u ÅŸÃ¼phelilerinin oturum hakkÄ±nÄ± reddetmeden Ã¶nce suÃ§un mahiyetinin deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸine hÃ¼kmetti.
Suriye'deki Esed rejiminin Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 sivil yaralandÄ±.
IGMG Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n, "BÃ¶lgede yÃ¼z binlerce insanÄ± evinden eden; Ã§ocuk, kadÄ±n, ihtiyar demeden ÅŸiddetin en ilkel biÃ§imini bu Ã§aÄŸÄ±n utanÃ§ vesikasÄ± olarak tarihe geÃ§iren bu krizi doÄŸuran etmenleri hep birlikte ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu