23:30, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Netanyahu'dan Ä°ran'a nÃ¼kleer program suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°ran'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan anlaÅŸmaya raÄŸmen nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m planlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda Ä°srail'i ziyaret eden Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ile BatÄ± KudÃ¼s'teki BaÅŸbakanlÄ±k ofisinde bir araya geldiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaÅŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yinelediÄŸi kaydedildi.

Netanyahu, "Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili tÃ¼m planlarÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak nÃ¼kleer silah istemeyenler plan yapmÄ±yorlar ya da planlarÄ±nÄ± korumuyorlar. Bu anlaÅŸma (Tahran ile P5+1 Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki anlaÅŸma) Ä°ran'Ä±n yalanlarÄ±na ve yanlÄ±ÅŸ bilgisine dayanan kÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸmadÄ±r." dedi.

Ä°srail ile Japonya arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine vurgu yapan Netanyahu, Ã¶zellikle teknoloji alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalara dikkati Ã§ekti.

Japonya BaÅŸbakan Abe ise beraberinde getirdiÄŸi iÅŸ adamlarÄ± heyetine de iÅŸaret ederek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.

Abe ayrÄ±ca, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'yu yakÄ±n zamanda Japonya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin Ä°srail ziyareti bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Abe, OrtadoÄŸu turu kapmasÄ±nda dÃ¼n Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah Ã¼retmek iÃ§in gizli bir program Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.