Cezayir, Fas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulaziz bin Ali eÅŸ-Åžerif, konuya iliÅŸkin Ã¼lkenin resmi ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FaslÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Hasan Abdulhalik'in bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Åžerif, Abdulhalik'in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Nureddin Ayadi tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini belirterek, "Fas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine, Cezayir yÃ¶netiminin, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita'nÄ±n Ã¼lkeye dolaylÄ± olarak atfettiÄŸi asÄ±lsÄ±z ifadeleri tamamen reddettiÄŸi iletildi." dedi.
NE OLMUÅžTU?
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" dÃ¼n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kestiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Burita, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtmiÅŸti.
Bakan Burita bu adÄ±mÄ±n, "Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Polisario Cephesi ile iliÅŸkileri sebebiyle" atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde deliller bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ellerinde Hizbullah'Ä±n Polisario'ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BATI SAHRA SORUNU
Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Polisario Cephesi, 1991'de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Georgia eyaleti Savannah kentinde Ã§evre yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve uÃ§akta bulunan 5 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ermenistanâ€™da muhalif hareketin lideri Nikol PaÅŸinyan, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi ile ablukada tuttuÄŸu ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±ndaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bÃ¶lgedeki kuÅŸatmanÄ±n sonlanmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± depolarÄ±nda yeterli ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme bulunmamasÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¶kme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bildirildi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ile Suudi Arabistan Kral Selman VakfÄ± arasÄ±nda savaÅŸtan bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶ren Suriye halkÄ±, BangladeÅŸ ve Myanmar'daki (Arakan) MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lacak yardÄ±mlara yÃ¶nelik 4 milyon 390 bin 829 dolar tutarÄ±nda anlaÅŸma imzalandÄ±.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, "Rum tarafÄ±, Guterres Ã‡erÃ§evesiâ€™ni sulandÄ±rmadan, Ã§arpÄ±tmadan kabul etmeye hazÄ±rsa bir an Ã¶nce aÃ§Ä±klasÄ±n. Niyet varsa ortada bu belge var" dedi.
ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Arakan Rohingya Ulusal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ARNO) BaÅŸkanÄ± Nurul Ä°slam, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik etnik, dini ve siyasal zulmÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "AmaÃ§, Arakan MÃ¼slÃ¼man toplumunu ortadan kaldÄ±rmak." dedi.
Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶sterilerine destek iÃ§in bÃ¶lge halklarÄ±na "Filistin sÄ±nÄ±rÄ±na yÃ¼rÃ¼me" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Avrupa BirliÄŸiâ€™nin (AB) 2021-2027 dÃ¶nemi bÃ¼tÃ§esine yÃ¶nelik Ã‡ok YÄ±llÄ± Mali Ã‡erÃ§eve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.
Tunus'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Hamas'Ä±n uÃ§ak mÃ¼hendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlÄ±larÄ±ndan birinin mart ayÄ±nda HÄ±rvatistan'da yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Adalet DivanÄ±, AB Ã¼lkelerinin savaÅŸ suÃ§u ÅŸÃ¼phelilerinin oturum hakkÄ±nÄ± reddetmeden Ã¶nce suÃ§un mahiyetinin deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸine hÃ¼kmetti.
Suriye'deki Esed rejiminin Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 sivil yaralandÄ±.
IGMG Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n, "BÃ¶lgede yÃ¼z binlerce insanÄ± evinden eden; Ã§ocuk, kadÄ±n, ihtiyar demeden ÅŸiddetin en ilkel biÃ§imini bu Ã§aÄŸÄ±n utanÃ§ vesikasÄ± olarak tarihe geÃ§iren bu krizi doÄŸuran etmenleri hep birlikte ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu