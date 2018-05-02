23:39, 02 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba

Cezayir, Fas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulaziz bin Ali eÅŸ-Åžerif, konuya iliÅŸkin Ã¼lkenin resmi ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FaslÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Hasan Abdulhalik'in bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžerif, Abdulhalik'in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Nureddin Ayadi tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini belirterek, "Fas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine, Cezayir yÃ¶netiminin, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita'nÄ±n Ã¼lkeye dolaylÄ± olarak atfettiÄŸi asÄ±lsÄ±z ifadeleri tamamen reddettiÄŸi iletildi." dedi.

NE OLMUÅžTU?

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" dÃ¼n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kestiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Burita, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtmiÅŸti.

Bakan Burita bu adÄ±mÄ±n, "Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Polisario Cephesi ile iliÅŸkileri sebebiyle" atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde deliller bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ellerinde Hizbullah'Ä±n Polisario'ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.