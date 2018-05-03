00:56, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Rodos aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





Akdeniz'de Rodos AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Akdeniz'de Rodos AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 00.16'da 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi. Deniz yÃ¼zeyinin yaklaÅŸÄ±k 47 kilometre derinliÄŸindeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esine yaklaÅŸÄ±k 77 kilometre mesafede olduÄŸu belirlendi.

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