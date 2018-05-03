TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 3 MayÄ±s 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¼ney Koreâ€™deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak TÃ¼rkiyeâ€™ye hareket edecek.
(Seul)
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Japonya-TÃ¼rkiye ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ichiro Aisaway, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°ÅŸbirliÄŸi ve GÃ¶Ã§ Komisyonu BaÅŸkanÄ± Abdelhamid Si AfifÂ ile Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Caferi'yi ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(TBMM/11.00/14.00/16.00)Â
3- AK Parti TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zere toplanacak.
(TBMM/11.00)Â
4- CHP TBMM Grup toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
(TBMM/13.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, DSÄ° tesisleri toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ile ORKÃ–Y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renlerine katÄ±lacak, ziyaretlerde bulunacak.
(KÃ¼tahya/15.00-18.30)Â
2- AK Parti SeÃ§im Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Sorgun parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara/10.00)Â
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam edecek.
- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, vergi ve prim borÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, emeklilere bayram ikramiyesi gibi dÃ¼zenlemeleri de iÃ§eren Vergi ve DiÄŸer BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.
(TBMM/14.00/14.00)Â
EKONOMÄ°
1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu,Â TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu Ankara Ä°li YatÄ±rÄ±mlarÄ± ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/09.45)
2- TÃœÄ°K, nisan ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±nda olan bÃ¶lgelerdeki geliÅŸmeler izleniyor.
(Halep/Ä°dlib/Humus)
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- Darbe giriÅŸiminde AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- DÃ¶nemin Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 19'u sivil olmak Ã¼zere 64'Ã¼ tutuklu 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.Â
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸiminde, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ± iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.Â
(Ä°stanbul/10.00)
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, UluslararasÄ± Futbol Ekonomi Forumu'nun kapanÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.Â
(Ä°stanbul/17.00)Â
2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk)
3- Olaylar nedeniyle tatil edilen, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± yerden seyircisiz olarak tekrarÄ±na karar verilen Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/20.30)Â
4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.
(Ä°stanbul/12.30)Â
5- UEFA Avrupa Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Atletico Madrid-Arsenal ve Salzburg-Marsilya maÃ§larÄ± oynanacak.
(Madrid/Marsilya/22.05)Â
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final turu ilk maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Hatay/19.00)Â
AK Parti TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zere toplanacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼ney Kore'de Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Chung Sye-kyun ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde, CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyasi partilerce yapÄ±lacak adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± ile seÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilmek isteyenlerin YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna yapacaÄŸÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÃ¶ksaray'da Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AÄŸaÃ§ Dikim TÃ¶reni"nde yer alacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.