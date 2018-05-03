09:01, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 3 MayÄ±s 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¼ney Koreâ€™deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak TÃ¼rkiyeâ€™ye hareket edecek.



(Seul)



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Japonya-TÃ¼rkiye ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ichiro Aisaway, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) DÄ±ÅŸiÅŸleri, Ä°ÅŸbirliÄŸi ve GÃ¶Ã§ Komisyonu BaÅŸkanÄ± Abdelhamid Si AfifÂ ile Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Caferi'yi ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(TBMM/11.00/14.00/16.00)Â



3- AK Parti TBMM Grubu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin grup kararÄ± almak Ã¼zere toplanacak.



(TBMM/11.00)Â



4- CHP TBMM Grup toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.



(TBMM/13.00)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, DSÄ° tesisleri toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ile ORKÃ–Y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renlerine katÄ±lacak, ziyaretlerde bulunacak.



(KÃ¼tahya/15.00-18.30)Â



2- AK Parti SeÃ§im Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Sorgun parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/10.00)Â



3- TBMM'den



- Genel Kurulda, yeni Ã¼niversitelerin kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam edecek.



- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, vergi ve prim borÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, emeklilere bayram ikramiyesi gibi dÃ¼zenlemeleri de iÃ§eren Vergi ve DiÄŸer BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.



(TBMM/14.00/14.00)Â







EKONOMÄ°



1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu,Â TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu Ankara Ä°li YatÄ±rÄ±mlarÄ± ProgramÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/09.45)



2- TÃœÄ°K, nisan ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)



3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini duyuracak.



(Ankara/14.30)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±nda olan bÃ¶lgelerdeki geliÅŸmeler izleniyor.



(Halep/Ä°dlib/Humus)







GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- Darbe giriÅŸiminde AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- DÃ¶nemin Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in koruma subayÄ± yÃ¼zbaÅŸÄ± Burak AkÄ±n'Ä±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 16. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 19'u sivil olmak Ã¼zere 64'Ã¼ tutuklu 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.Â



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸiminde, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ± iÅŸgal giriÅŸiminde bulunulmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.Â



(Ä°stanbul/10.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, UluslararasÄ± Futbol Ekonomi Forumu'nun kapanÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.Â



(Ä°stanbul/17.00)Â



2- Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± DaÄŸÄ±stan Ã–zerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk)



3- Olaylar nedeniyle tatil edilen, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± yerden seyircisiz olarak tekrarÄ±na karar verilen Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/20.30)Â



4- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Open UluslararasÄ± Erkekler Tenis TurnuvasÄ±, Garanti Koza Park'ta sÃ¼rÃ¼yor.



(Ä°stanbul/12.30)Â



5- UEFA Avrupa Ligi yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Atletico Madrid-Arsenal ve Salzburg-Marsilya maÃ§larÄ± oynanacak.



(Madrid/Marsilya/22.05)Â



6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off yarÄ± final turu ilk maÃ§Ä±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Hatay/19.00)Â