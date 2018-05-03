09:08, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Arap BirliÄŸi'nden Ä°ran'la iliÅŸkilerini kesen Fas'a destek





Arap BirliÄŸi, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ± alan Fas'a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arap BirliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahmud Afifi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Arap BirliÄŸi, iÃ§iÅŸlerine yÃ¶nelik tehlikeli ve kabul edilemez mÃ¼dahaleleri sebebiyle Ä°ran'la diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ± alan Fas'Ä±n yanÄ±nda yer almaktadÄ±r." ifadesine yer verdi. "ARAPLAR BU KONUDAKÄ° KATÄ° TAVRINI ORTAYA KOYDU" Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen Arap BirliÄŸi zirvesinde Ä°ran'Ä±n mÃ¼dahaleleriyle ilgili alÄ±nan kararÄ±n AraplarÄ±n bu konudaki kati tavrÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "YaÅŸanan geliÅŸme, Arap Ã¼lkelerinin, Ä°ran'Ä±n istikrarsÄ±zlÄ±k ve kaos ortamÄ± yayma hedefine karÅŸÄ± sessiz kalmamasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶stermektedir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu. Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" Ã¶nceki gÃ¼n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerin kesildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Burita, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtmiÅŸti.

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