09:28, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kolombiya emniyetinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Beechcraft C-99 tipi uÃ§aÄŸÄ±n, Tolima yÃ¶netim bÃ¶lgesinin baÅŸkenti Ibague'deki Perales HavaalanÄ± yakÄ±nÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu. KazanÄ±n, uÃ§aÄŸÄ±n manevra yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, binbaÅŸÄ±, baÅŸkomiser ve iki teÄŸmenden oluÅŸan 4 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Polislerin, gece uÃ§uÅŸu eÄŸitimi yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kazanÄ±n nedeninin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra hava kuvvetleri ve sivil havacÄ±lÄ±k idaresi uzmanlarÄ±nca inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ãœlkede yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce de Cali kentinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir askeri akrobasi uÃ§aÄŸÄ± iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, 2 asker Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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