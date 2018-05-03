09:33, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'Ayla' ile bir araya geldi





CumhurbaÅŸkan ErdoÄŸan, Ayla filminin gerÃ§ek kahramanÄ± Eunja Kim'i kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ayla filminin gerÃ§ek kahramanÄ± 73 yaÅŸÄ±ndaki Eunja Kim'i kabul etti. ErdoÄŸan, baÅŸkent Seul'de konakladÄ±ÄŸÄ± otelde, Ayla filminin gerÃ§ek kahramanÄ± Eunja ile bir araya geldi.

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