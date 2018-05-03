09:36, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Yemen'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± HDG komutanlarÄ±ndan Hasan ed-Duble'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri (HDG) komutanlarÄ±ndan biri ile 5 asker Ã¶ldÃ¼. Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce El-Huha ile His bÃ¶lgeleri arasÄ±nda yola dÃ¶ÅŸenen bomba, Et-Tihamiye GÃ¼Ã§leri KomutanÄ± Hasan ed-Duble'nin aracÄ±nÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak etti. SaldÄ±rÄ±da Duble ve yanÄ±ndaki 5 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, bazÄ±larÄ± da yaralandÄ±. YaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± belirtilmedi. OlayÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Duble, BatÄ± Sahili Cephesi'nde ulusal ordunun yanÄ±nda Husilere karÅŸÄ± savaÅŸan Tihamiye DireniÅŸ GÃ¼Ã§lerinin komutanÄ±ydÄ±. Ulusal ordu ve HDG gÃ¼Ã§leri bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir sÃ¶z konusu cephede Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.