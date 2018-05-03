Yemen'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 6 asker Ã¶ldÃ¼

Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri (HDG) komutanlarÄ±ndan biri ile 5 asker Ã¶ldÃ¼.
Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce El-Huha ile His bÃ¶lgeleri arasÄ±nda yola dÃ¶ÅŸenen bomba, Et-Tihamiye GÃ¼Ã§leri KomutanÄ± Hasan ed-Duble'nin aracÄ±nÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak etti. SaldÄ±rÄ±da Duble ve yanÄ±ndaki 5 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, bazÄ±larÄ± da yaralandÄ±. YaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± belirtilmedi.
OlayÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
Duble, BatÄ± Sahili Cephesi'nde ulusal ordunun yanÄ±nda Husilere karÅŸÄ± savaÅŸan Tihamiye DireniÅŸ GÃ¼Ã§lerinin komutanÄ±ydÄ±. Ulusal ordu ve HDG gÃ¼Ã§leri bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir sÃ¶z konusu cephede Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.
Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini isteyen bir teklifi oy Ã§okluÄŸu ile kabul etti.
BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik ortak bir komisyonun kurulmasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n, 'Hizbullah'Ä±n Polisario Cephesi'ne destek verdiÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na yalanlama geldi.
Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± HDG komutanlarÄ±ndan Hasan ed-Duble'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik BirliÄŸi faaliyetinin baÅŸarÄ±larÄ± sonrasÄ± diÄŸer Ã¼lkelerin BirliÄŸe ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Arap BirliÄŸi, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ± alan Fas'a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ngiltereâ€™nin eski savaÅŸ bakanlarÄ±ndan John Profumoâ€™nun PKK/YPG saflarÄ±na katÄ±lan yeÄŸeni, Suriyeâ€™den Ä°ngiltereâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.