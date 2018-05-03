Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:49, 03 Mayıs 2018 Perşembe
Orta Asya
09:33, 03 Mayıs 2018 Perşembe

  • Paylaş
Nazarbayev’den Avrasya Ekonomik Birliği'ne övgü
Nazarbayev’den Avrasya Ekonomik Birliği'ne övgü

Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik Birliği faaliyetinin başarıları sonrası diğer ülkelerin Birliğe ilgisinin arttığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2 Mayıs'ta Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sargsyan ile bir araya geldi.

Kazak hükümeti basın servisinde yer alan habere göre, Nazarbayev ve Sargsyan Avrasya Ekonomi Konseyi'nin önümüzdeki toplantısının gündemine ilişkin konuların yanı sıra Avrasya entegrasyonunun daha da derinleştirilmesi konusunu görüştüler.

Nazarbayev Avrasya Ekonomik Birliği(AEB)'nin çalışmalarının başarılı sonuçlarına vurgu yaparak ve diğer ülkelerin Birliğe artan ilgisine dikkat çekti.

Nazarbayev yaptığı açıklamada, "2017 yılı AEB açısından başarılı bir yıl oldu. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu yüzde 27 arttı. Birliğimize ilgi her geçen yıl büyüyor, bugün 40'dan fazla ülke bizimle işbirliği yapıyor. Avrasya Ekonomi Konseyi'nin gündemdeki tüm maddeleri üzerinde mutabık kalındı. Biz zor meseleleri, örneğin yaptırımlarla ilgili konuları tartışacağız” dedi.

Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sargsyan, 1 Mayısta yapılan Kazakistan Halkının Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nazarbaev’i kutlayarak ülkesine refah diledi.



İlgili Konular nazarbayev Avrasya Ekonomi Birliği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak
Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak

ABD Başkanı Trump'ın avukatlarından Ty Cobb'un görevinden ayrılacağı ve yerine, eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan Emmet Flood'un getirileceği bildirildi.
İşgal güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, işgale karşı protesto eylemlerine katılan ve "terör eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
Suriye'de Rus savaş uçağı düştü
Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rus Su-30SM savaş uçağı Suriye'de düştü. Pilot hayatını kaybetti
İngiltere sandık başında
İngiltere sandık başında

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor. Başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanı belirlenecek.
Kanada Papa Franciscus'dan özür bekliyor
Kanada, Papa Franciscus'dan özür bekliyor

Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında mağdur edilen yerli çocuklardan özür dilemesini isteyen bir teklifi oy çokluğu ile kabul etti.
BM ile Türkmenistan terörle mücadele toplantısı
BM ile Türkmenistan terörle mücadele toplantısı

BM Genel Sekreteri Türkmenistan'da düzenlenen Orta Asya'da terörle mücadele toplantısında ulusal ve bölgesel stratejileri geliştirme konularında görüştü
Londra'da Yahudilerin düzenlediği festivalde patlama
Londra'da Yahudilerin düzenlediği festivalde patlama

Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde Yahudiler tarafından düzenlenen festival sırasında patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran-IKBY arasında ortak komisyon kuruldu
İran-IKBY arasında ortak komisyon kuruldu

İran ile IKBY arasında ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bir komisyonun kurulması için imzalar atıldı
Polisario Cephesi'nden Fas'a yalanlama
Polisario Cephesi'nden Fas'a yalanlama

Polisario Cephesi, Fas'ın, 'Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne destek verdiği' yönündeki iddialarına yalanlama geldi.
Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 asker öldü
Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 asker öldü

Yemen'in batısındaki El-Hudeyde ilinde düzenlenen bombalı saldırıda, Husilere karşı mücadele eden meşru hükümet yanlısı HDG komutanlarından Hasan ed-Duble'nin de aralarında bulunduğu 6 asker hayatını kaybetti.
Nazarbayev den Avrasya Ekonomik Birliği'ne övgü
Nazarbayev’den Avrasya Ekonomik Birliği'ne övgü

Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik Birliği faaliyetinin başarıları sonrası diğer ülkelerin Birliğe ilgisinin arttığını söyledi
Kolombiya'da emniyet güçlerine ait uçak düştü 4 ölü
Kolombiya'da emniyet güçlerine ait uçak düştü: 4 ölü

Kolombiya'da emniyet güçlerine ait eğitim uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.
Arap Birliği'nden İran'la ilişkilerini kesen Fas'a destek
Arap Birliği'nden İran'la ilişkilerini kesen Fas'a destek

Arap Birliği, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas'a desteğini açıkladı.
Eski bakanın PKK YPG'ye katılan yeğeni gözaltına alındı
Eski bakanın PKK/YPG'ye katılan yeğeni gözaltına alındı

İngiltere’nin eski savaş bakanlarından John Profumo’nun PKK/YPG saflarına katılan yeğeni, Suriye’den İngiltere’ye dönüşünde gözaltına alındı.
Cezayir Fas Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Cezayir, Fas Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Cezayir, Fas Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamaları protesto amacıyla bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Netanyahu'dan İran'a nükleer program suçlaması
Netanyahu'dan İran'a nükleer program suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü.

Haberler

Avrasya ülkeleri gümrük anlaşmasının son aşamasına geldi
Avrasya ülkeleri gümrük anlaşmasının son aşamasına geldi

Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle ticareti azaldı
Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle ticareti azaldı

Avrasya Birliği'nden ortak enerji hamlesi
Avrasya Birliği'nden ortak enerji hamlesi

'Tek kuşak-Tek yol' İpekyolu projesi Astana'da görüşülecek
Tek kuşak-Tek yol' İpekyolu projesi Astana'da görüşülecek

Kazakistan'dan Ermenistan için önemli karar
Kazakistan'dan Ermenistan için önemli karar

Suriye de Avrasya Ekonomi Birliği yolunda
Suriye de Avrasya Ekonomi Birliği yolunda

Kazakistan ve Kırgızistan gümrük kapılarını açıyor
Kazakistan ve Kırgızistan gümrük kapılarını açıyor

Avrasya Birliği yürürlüğe girdi
Avrasya Birliği yürürlüğe girdi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 