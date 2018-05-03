09:55, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Polisario Cephesi'nden Fas'a yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polisario Cephesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Cezayir merkezli haber ajansÄ± (Spsrasd) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, "Polisario Cephesi, kendine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler bÃ¼nyesinde yabancÄ± askeri bir gÃ¼cÃ¼n ya da eÄŸitimcilerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesin bir ÅŸekilde yalanlamaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, Polisario Cephesi'nin "kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede sadece kendi ulusal kadrolarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "LÃ¼bnan HizbullahÄ±'nÄ±n Polisario Cephesi'ne desteÄŸi ve Cezayir'deki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Polisario'ya askeri eÄŸitim ve silah yardÄ±mÄ± sunduÄŸu konusunda kesin ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± kanÄ±tlar ortaya koyduÄŸu" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã¼lke gÃ¼venliÄŸini ve istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" Ã¶nceki gÃ¼n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerin kesildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Burita, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fas'Ä±n, LÃ¼bnan merkezli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'daki elÃ§iliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin de Ã¼lkeyi terk etmesini istediÄŸini belirtmiÅŸti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n 1975'te eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991'de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.