Nisan ayÄ± enflasyonu aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, nisan ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼ketici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 11,06, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15,36 arttÄ±. AylÄ±k bazda TÃœFE yÃ¼zde 1,87, YÄ°-ÃœFE yÃ¼zde 2,60 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE), nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 4,69, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,85 yÃ¼kseldi. Yurt Ä°Ã§i Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) ise AralÄ±k 2017'ye gÃ¶re yÃ¼zde 8,03, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±na kÄ±yasla da yÃ¼zde 16,37 arttÄ±.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katÄ±lan ekonomistlerin nisan ayÄ± enflasyon beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 1,47 olmuÅŸtu. Bu ortalamaya gÃ¶re, bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 10,23 olan yÄ±llÄ±k enflasyonun, yÃ¼zde 10,41'e yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalamasÄ± da yÃ¼zde 10,02 olarak belirlenmiÅŸti.
Nisan ayÄ±nda en yÃ¼ksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 28,52 ile kadÄ±n ceketinde, en fazla fiyat dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ise yÃ¼zde 32,41 ile sivri biberde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'nun Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
Konya merkezli 34 ilde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ya yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen, aralarÄ±nda muvazzaf askerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Enflasyon, nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 1,87 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,85 oldu.
CumhurbaÅŸkan ErdoÄŸan, Ayla filminin gerÃ§ek kahramanÄ± Eunja Kim'i kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Akdeniz'de Rodos AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Edirne Belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i, Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan iÅŸ makinasÄ±yla yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geÃ§tiÄŸi Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± KadÄ±n Aile ve GenÃ§lik Merkezince dÃ¼zenlenen Kocatepe GenÃ§lik FuarÄ±, bu yÄ±l "irade, erdem, hÃ¼rriyet" temasÄ±yla kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± Song ile bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye, Rusya'daki Novorossiysk BaÅŸkonsolosluÄŸunu kapatarak yerine Krasnodar BaÅŸkonsolosluÄŸunu aÃ§acak
FETÃ–'nÃ¼n ABD'deki kurumlarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan MevlÃ¼t Hilmi Ã‡Ä±nar ile Recep Ã–zkan, Washington'daki bir otelin bahÃ§esinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
TÄ°KA, Filipinler'de Moro MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bangsamoro bÃ¶lgesinde saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamayan halk iÃ§in, cerrahi mÃ¼dahale dahil her tÃ¼rlÃ¼ tÄ±bbi tedavinin yapÄ±labileceÄŸi tam teÃ§hizatlÄ± kliniÄŸi yetkililere teslim etti.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, dÃ¶rt partinin ittifak kurduÄŸuna yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin "HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. SeÃ§imlerin bÃ¶yle bir gÃ¼Ã§lÃ¼ yapÄ±yla, bir yarÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in de faydalÄ± olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Bursa merkezli 5 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 30 polis hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde gÃ¶revli askerlerin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžartlar oluÅŸtuysa hangi Ã¼lkede gÃ¶rev yapÄ±yorlarsa hangi Ã¼lkenin temsilciliÄŸiyle iliÅŸkileri varsa, irtibat kurmuÅŸsa orada oy kullanabilir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kanal Ä°stanbul projemizde Ã¶zellikle Kore'nin yer almasÄ± bizler iÃ§in ayrÄ± bir iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandÄ±.