10:04, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Nisan ayÄ± enflasyonu aÃ§Ä±klandÄ±





Enflasyon, nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 1,87 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,85 oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, nisan ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼ketici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 11,06, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15,36 arttÄ±. AylÄ±k bazda TÃœFE yÃ¼zde 1,87, YÄ°-ÃœFE yÃ¼zde 2,60 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE), nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 4,69, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,85 yÃ¼kseldi. Yurt Ä°Ã§i Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) ise AralÄ±k 2017'ye gÃ¶re yÃ¼zde 8,03, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±na kÄ±yasla da yÃ¼zde 16,37 arttÄ±. BEKLENTÄ°LER AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katÄ±lan ekonomistlerin nisan ayÄ± enflasyon beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 1,47 olmuÅŸtu. Bu ortalamaya gÃ¶re, bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 10,23 olan yÄ±llÄ±k enflasyonun, yÃ¼zde 10,41'e yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalamasÄ± da yÃ¼zde 10,02 olarak belirlenmiÅŸti. EN YÃœKSEK ARTIÅž KADIN CEKETÄ°NDE Nisan ayÄ±nda en yÃ¼ksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 28,52 ile kadÄ±n ceketinde, en fazla fiyat dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ise yÃ¼zde 32,41 ile sivri biberde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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