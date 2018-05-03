Ä°ran-IKBY arasÄ±nda ortak komisyon kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) arasÄ±ndaki ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in ortak bir komisyonun kurulmasÄ±na karar verildi.
Erbil'de dÃ¼zenlenen IKBY ile Ä°ran arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi konferansÄ± Ã§erÃ§evesinde Ä°ran Sanayi, Maden ve Ticaret BakanÄ± Muhammed Åžeriatmedari ve IKBY Planlama BakanÄ± Ali Sindi'nin huzurunda ortak komisyon iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.
Ä°mzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±ndan sonra gazetecilere kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan Åžeriatmedari, "Ä°ki taraf arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme yollarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in ortak komisyon kuruldu. Ortak komisyona her iki Ã¼lkenin elÃ§ilikleri bugÃ¼nden itibaren Ã¶nem verip Ã¼zerinde duracaklar. Bize gÃ¶re ikili ekonomik iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in bu da Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r." dedi.
IKBY Planlama BakanÄ± Sindi ise, ikili iliÅŸkilerin zaten iyi bir seviyede olduÄŸunu, bu adÄ±mla ekonomik iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in yeni bir aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi.
Sindi, IKBY-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda serbest ticari bÃ¶lgenin Ã¶zellikle SÃ¼leymaniye vilayeti iÃ§inde kurulmasÄ± iÃ§in temennileri olduÄŸunu dile getirerek, kurulan ortak komisyonun bu konu Ã¼zerinde de Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n baÅŸlayan konferansta, Ä°ran baÅŸta olmak Ã¼zere Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ve IKBY'den birÃ§ok yetkiliyle iÅŸ adamÄ± yer aldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.
Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini isteyen bir teklifi oy Ã§okluÄŸu ile kabul etti.
BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik ortak bir komisyonun kurulmasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n, 'Hizbullah'Ä±n Polisario Cephesi'ne destek verdiÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na yalanlama geldi.
Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± HDG komutanlarÄ±ndan Hasan ed-Duble'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik BirliÄŸi faaliyetinin baÅŸarÄ±larÄ± sonrasÄ± diÄŸer Ã¼lkelerin BirliÄŸe ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Arap BirliÄŸi, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ± alan Fas'a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ngiltereâ€™nin eski savaÅŸ bakanlarÄ±ndan John Profumoâ€™nun PKK/YPG saflarÄ±na katÄ±lan yeÄŸeni, Suriyeâ€™den Ä°ngiltereâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.