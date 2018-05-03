10:10, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Ä°ran-IKBY arasÄ±nda ortak komisyon kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) arasÄ±ndaki ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in ortak bir komisyonun kurulmasÄ±na karar verildi.

Erbil'de dÃ¼zenlenen IKBY ile Ä°ran arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi konferansÄ± Ã§erÃ§evesinde Ä°ran Sanayi, Maden ve Ticaret BakanÄ± Muhammed Åžeriatmedari ve IKBY Planlama BakanÄ± Ali Sindi'nin huzurunda ortak komisyon iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.

Ä°mzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±ndan sonra gazetecilere kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan Åžeriatmedari, "Ä°ki taraf arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme yollarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in ortak komisyon kuruldu. Ortak komisyona her iki Ã¼lkenin elÃ§ilikleri bugÃ¼nden itibaren Ã¶nem verip Ã¼zerinde duracaklar. Bize gÃ¶re ikili ekonomik iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in bu da Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r." dedi.

IKBY Planlama BakanÄ± Sindi ise, ikili iliÅŸkilerin zaten iyi bir seviyede olduÄŸunu, bu adÄ±mla ekonomik iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in yeni bir aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi.

Sindi, IKBY-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda serbest ticari bÃ¶lgenin Ã¶zellikle SÃ¼leymaniye vilayeti iÃ§inde kurulmasÄ± iÃ§in temennileri olduÄŸunu dile getirerek, kurulan ortak komisyonun bu konu Ã¼zerinde de Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Erbil'de IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n baÅŸlayan konferansta, Ä°ran baÅŸta olmak Ã¼zere Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ve IKBY'den birÃ§ok yetkiliyle iÅŸ adamÄ± yer aldÄ±.