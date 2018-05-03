10:11, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Londra'da Yahudilerin dÃ¼zenlediÄŸi festivalde patlama





Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Londra polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Stamford Hill'de yerel Yahudi topluluÄŸunun kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yakÄ±lan ateÅŸin kontrolden Ã§Ä±kmasÄ± sonucu 10 kiÅŸi hafif yaralandÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, patlamaya, festivalde yakÄ±lan ÅŸenlik ateÅŸine cep telefonlarÄ±nÄ±n atÄ±lmasÄ± ve yakÄ±t eklenmesi sebep oldu. BaÅŸkentin Stamford Hill bÃ¶lgesinde Ã§ok sayÄ±da Yahudi yaÅŸÄ±yor.

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