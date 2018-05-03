10:30, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki kripto yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 70 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 34 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu tespit edilen, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerinde bulunduÄŸu 70 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlÄ±k" yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilerin ifadeleri doÄŸrultusunda, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerinde bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

TSK'da sÃ¶zleÅŸmeli personel olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri kripto yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin, ortaokul ve lise Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Ä±ÅŸÄ±k evleri" olarak da bilinen Ã¶ÄŸrenci evlerinde yetiÅŸmiÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§ ve ideolojisini benimsemiÅŸ, Ã¶rgÃ¼te sadakatinden ÅŸÃ¼phe edilmeyen kiÅŸiler olduklarÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.