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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:48, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
Orta Asya
10:20, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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BM ile TÃ¼rkmenistan terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±
BM ile TÃ¼rkmenistan terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±

BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AÅŸkabat'ta 30 Nisan tarihinde "Orta Asya'da BM KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin kapsamlÄ± uygulanmasÄ±na doÄŸru" konulu bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ToplantÄ±ya BM Genel Sekreteri yardÄ±mcÄ±sÄ± ve terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele grubu yÃ¶neticisi Vladimir Voronkov, BM Genel Sekreteri Orta Asya Ã–zel Temsilcisi Natalya German ve bÃ¶lgedeki devletlerin dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanlarÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± katÄ±ldÄ±lar.

ToplantÄ±da gelecek dÃ¶nemde ortak bÃ¶lgesel terÃ¶rle mÃ¼cadele ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemede Orta Asya Ã¼lkeleri kapasitesini gÃ¼Ã§lendirme konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Vladimir Voronkov bÃ¶lgede uygulamak istedikleri projenin ana konularÄ±nÄ±n Orta Asya Ã¼lkelerinin terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirmek olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Serdar Berdimuhamedov Ã¼lkesinin BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisi Eylem PlanÄ±'nÄ± hayata geÃ§irmek iÃ§in iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular BirleÅŸmiÅŸ Milletler TÃ¼rkmenistan
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