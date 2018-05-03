10:20, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

BM ile TÃ¼rkmenistan terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±





BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AÅŸkabat'ta 30 Nisan tarihinde "Orta Asya'da BM KÃ¼resel TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisinin kapsamlÄ± uygulanmasÄ±na doÄŸru" konulu bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ToplantÄ±ya BM Genel Sekreteri yardÄ±mcÄ±sÄ± ve terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele grubu yÃ¶neticisi Vladimir Voronkov, BM Genel Sekreteri Orta Asya Ã–zel Temsilcisi Natalya German ve bÃ¶lgedeki devletlerin dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanlarÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± katÄ±ldÄ±lar. ToplantÄ±da gelecek dÃ¶nemde ortak bÃ¶lgesel terÃ¶rle mÃ¼cadele ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemede Orta Asya Ã¼lkeleri kapasitesini gÃ¼Ã§lendirme konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da konuÅŸan Vladimir Voronkov bÃ¶lgede uygulamak istedikleri projenin ana konularÄ±nÄ±n Orta Asya Ã¼lkelerinin terÃ¶rle mÃ¼cadele ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirmek olduÄŸunu belirtti. TÃ¼rkmenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Serdar Berdimuhamedov Ã¼lkesinin BM TerÃ¶rle MÃ¼cadele Stratejisi Eylem PlanÄ±'nÄ± hayata geÃ§irmek iÃ§in iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi.





Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.