10:51, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Kanada, Papa Franciscus'dan Ã¶zÃ¼r bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini iÃ§eren teklif, Kanada Federal Parlamentosunda oylandÄ±.

Muhalefette yer alan Yeni Demokrat Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Ã¶zÃ¼r talebi metnine, oturuma katÄ±lan 279 milletvekilinden 269'u "evet" oyu verdi. Ana muhalefet Muhafazakar Partinin 10 milletvekili ise "ret" oyu kullandÄ±.

Milletvekili Charlie Angus tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan hareket, kilisenin, ahlaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmesini, 2006 yÄ±lÄ±nda imzalanan YatÄ±lÄ± Kilise OkullarÄ± UzlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ruhuna saygÄ± duymasÄ±nÄ± ve hayatta kalanlar iÃ§in kaynak temin etmesi taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ iÃ§eriyor.

YatÄ±lÄ± kilise okullarÄ±nda maÄŸdur olanlar iÃ§in Katolik Kilisesinin Ã¶demesi gereken 25 milyon Kanada dolarÄ± tutarÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n yerine getirilmediÄŸi belirtilen karar metninde ayrÄ±ca kilisenin, elindeki ilgili belgeleri teslim etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

"DAHA ALINACAK Ã‡OK MESAFE VAR"

Oylama sonrasÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan teklif sahibi Charlie Angus, tarihi ve umutlu bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Birlikte Ã§alÄ±ÅŸma, siyasi Ã§izgileri aÅŸma ve Papa Franciscus'u uzlaÅŸma iÃ§in bu yolculuÄŸa davet etmenin atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlardan olduÄŸunu vurgulayan Angus, "Daha almamÄ±z gereken Ã§ok mesafe var. Yerli halklar iÃ§in daha iyisini yapmalÄ±yÄ±z." dedi.

BAÅžBAKAN TRUDEAUDA SÄ°TEM ETMÄ°ÅžTÄ°

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da geÃ§en yÄ±l Vatikan'a yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyarette Papa Franciscus'a ilettiÄŸi Ã¶zÃ¼r talebine olumsuz yanÄ±t verilmesi Ã¼zerine, Papa'nÄ±n kendisini hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Trudeau, Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin Papa'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemeyeceÄŸini duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzlaÅŸmanÄ±n sadece hÃ¼kÃ¼metle yerli halk arasÄ±nda bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda hÃ¼kÃ¼met dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rleri de iÃ§ermesi gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.

150 BÄ°NDEN FAZLA Ã‡OCUÄžUN BÃœYÃœK BÃ–LÃœMÃœ MAÄžDUR OLDU

Kanada'da 2010'da kurulan Hakikat ve UzlaÅŸma Komisyonunun kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, 1880'lerin baÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan ve sonuncusu 1996'da kapatÄ±lan yatÄ±lÄ± kilise okullarÄ±nda 150 binden fazla yerli Ã§ocuk kaldÄ±. Bu Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n rahip, rahibe ve diÄŸer Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan fiziksel, cinsel ve psikolojik ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BazÄ± Ã§ocuklar Ã¼zerinde tÄ±bbi deneyler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekilen komisyon raporunda, maÄŸdurlarla ilgili 94 maddelik tavsiye kararlarÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kararlar arasÄ±nda, Papa'nÄ±n Vatikan adÄ±na Ã¶zÃ¼r dilemesi ve maÄŸdurlara 25 milyon Kanada dolarÄ± tazminat Ã¶denmesi de yer alÄ±yordu. Kanada hÃ¼kÃ¼meti, 2008'de bu okullarda maÄŸdur olanlardan resmen Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.