Kanada, Papa Franciscus'dan Ã¶zÃ¼r bekliyor

Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini iÃ§eren teklif, Kanada Federal Parlamentosunda oylandÄ±.
Muhalefette yer alan Yeni Demokrat Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Ã¶zÃ¼r talebi metnine, oturuma katÄ±lan 279 milletvekilinden 269'u "evet" oyu verdi. Ana muhalefet Muhafazakar Partinin 10 milletvekili ise "ret" oyu kullandÄ±.
Milletvekili Charlie Angus tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan hareket, kilisenin, ahlaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmesini, 2006 yÄ±lÄ±nda imzalanan YatÄ±lÄ± Kilise OkullarÄ± UzlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n ruhuna saygÄ± duymasÄ±nÄ± ve hayatta kalanlar iÃ§in kaynak temin etmesi taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ iÃ§eriyor.
YatÄ±lÄ± kilise okullarÄ±nda maÄŸdur olanlar iÃ§in Katolik Kilisesinin Ã¶demesi gereken 25 milyon Kanada dolarÄ± tutarÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n yerine getirilmediÄŸi belirtilen karar metninde ayrÄ±ca kilisenin, elindeki ilgili belgeleri teslim etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Oylama sonrasÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan teklif sahibi Charlie Angus, tarihi ve umutlu bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Birlikte Ã§alÄ±ÅŸma, siyasi Ã§izgileri aÅŸma ve Papa Franciscus'u uzlaÅŸma iÃ§in bu yolculuÄŸa davet etmenin atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlardan olduÄŸunu vurgulayan Angus, "Daha almamÄ±z gereken Ã§ok mesafe var. Yerli halklar iÃ§in daha iyisini yapmalÄ±yÄ±z." dedi.
Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da geÃ§en yÄ±l Vatikan'a yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyarette Papa Franciscus'a ilettiÄŸi Ã¶zÃ¼r talebine olumsuz yanÄ±t verilmesi Ã¼zerine, Papa'nÄ±n kendisini hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Trudeau, Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin Papa'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemeyeceÄŸini duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzlaÅŸmanÄ±n sadece hÃ¼kÃ¼metle yerli halk arasÄ±nda bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda hÃ¼kÃ¼met dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rleri de iÃ§ermesi gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.
Kanada'da 2010'da kurulan Hakikat ve UzlaÅŸma Komisyonunun kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, 1880'lerin baÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan ve sonuncusu 1996'da kapatÄ±lan yatÄ±lÄ± kilise okullarÄ±nda 150 binden fazla yerli Ã§ocuk kaldÄ±. Bu Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n rahip, rahibe ve diÄŸer Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan fiziksel, cinsel ve psikolojik ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
BazÄ± Ã§ocuklar Ã¼zerinde tÄ±bbi deneyler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekilen komisyon raporunda, maÄŸdurlarla ilgili 94 maddelik tavsiye kararlarÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kararlar arasÄ±nda, Papa'nÄ±n Vatikan adÄ±na Ã¶zÃ¼r dilemesi ve maÄŸdurlara 25 milyon Kanada dolarÄ± tazminat Ã¶denmesi de yer alÄ±yordu. Kanada hÃ¼kÃ¼meti, 2008'de bu okullarda maÄŸdur olanlardan resmen Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.
Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini isteyen bir teklifi oy Ã§okluÄŸu ile kabul etti.
BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik ortak bir komisyonun kurulmasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n, 'Hizbullah'Ä±n Polisario Cephesi'ne destek verdiÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na yalanlama geldi.
Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± HDG komutanlarÄ±ndan Hasan ed-Duble'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
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Ä°ngiltereâ€™nin eski savaÅŸ bakanlarÄ±ndan John Profumoâ€™nun PKK/YPG saflarÄ±na katÄ±lan yeÄŸeni, Suriyeâ€™den Ä°ngiltereâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.