11:00, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

ErdoÄŸan, GÃ¼ney Kore'de firma yÃ¶neticileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi. Resmi ziyaret iÃ§in geldiÄŸi Seul'de temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konakladÄ±ÄŸÄ± otelde, Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticileri ile bir araya geldi. AyrÄ± ayrÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabullerde, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci de hazÄ±r bulundu. ERDOÄžAN SAMSUNG DÄ°JÄ°TAL ÅžEHRÄ°'NÄ° ZÄ°YARET ETTÄ° CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Samsung Dijital Åžehri'ni ziyaret etti. ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi GÃ¼ney Kore'nin baÅŸkenti Seul'de gazetecilerle sohbet etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan daha sonra Samsung Dijital Åžehri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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