11:14, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Pompeo bir araya gelecek





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'nun Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "(KÄ±brÄ±s'ta) Rumlarda esaslÄ± bir zihniyet deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece aynÄ± oyunu oynamaya niyetli deÄŸiliz." dedi. Aksoy, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ±, kesin tarihin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Â

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