11:19, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Ä°ngiltere sandÄ±k baÅŸÄ±nda





Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'de seÃ§menler 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde belediye seÃ§imleri iÃ§in oy kullanÄ±yor.



Yerel saatle 07.00'de (TSÄ° 09.00) baÅŸlayan oy kullanma iÅŸlemleri, saat 22.00'de (TSÄ° 00.00) son bulacak. SeÃ§imde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor. Halk, baÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ±nÄ± belirleyecek. PARTÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ° SINAV Haziran ayÄ±nda yapÄ±lan erken seÃ§imden bu yana siyasi partiler iÃ§in en Ã¶nemli sÄ±nav niteliÄŸi taÅŸÄ±yan yerel seÃ§imin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã§ekiÅŸmesine sahne olmasÄ± bekleniyor. 2014 yapÄ±lan yerel seÃ§imde Muhafazakar Parti yÃ¼zlerce sandalye kaybederken Ä°ÅŸÃ§i Partisi 300'den fazla sandalye kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸÃ§i Partisi, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan erken seÃ§imde de hem oy oranÄ±nÄ± hem de milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak BaÅŸbakan Theresa Mayâ€™in tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kuracak Ã§oÄŸunluÄŸu kaybetmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BileÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) de 2014 seÃ§iminde sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± artmÄ±ÅŸ ancak erken seÃ§imde tek milletvekilini kaybetmiÅŸti. Anketler, bugÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imde Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã¶nde olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Jeremy Corbyn liderliÄŸindeki partinin Ã¶zellikle Londra'da iktidar partisinin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± ilÃ§elerde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ± bekleniyor. Haziran ayÄ±ndaki erken seÃ§imde Muhafazakar Parti oylarÄ±n yÃ¼zde 42,4'Ã¼nÃ¼, Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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