Ä°ngiltere sandÄ±k baÅŸÄ±nda

Ä°ngiltere'de seÃ§menler 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde belediye seÃ§imleri iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Yerel saatle 07.00'de (TSÄ° 09.00) baÅŸlayan oy kullanma iÅŸlemleri, saat 22.00'de (TSÄ° 00.00) son bulacak.
SeÃ§imde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.
Halk, baÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ±nÄ± belirleyecek.
Haziran ayÄ±nda yapÄ±lan erken seÃ§imden bu yana siyasi partiler iÃ§in en Ã¶nemli sÄ±nav niteliÄŸi taÅŸÄ±yan yerel seÃ§imin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã§ekiÅŸmesine sahne olmasÄ± bekleniyor.
2014 yapÄ±lan yerel seÃ§imde Muhafazakar Parti yÃ¼zlerce sandalye kaybederken Ä°ÅŸÃ§i Partisi 300'den fazla sandalye kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸÃ§i Partisi, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan erken seÃ§imde de hem oy oranÄ±nÄ± hem de milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak BaÅŸbakan Theresa Mayâ€™in tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kuracak Ã§oÄŸunluÄŸu kaybetmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BileÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) de 2014 seÃ§iminde sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± artmÄ±ÅŸ ancak erken seÃ§imde tek milletvekilini kaybetmiÅŸti.
Anketler, bugÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imde Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Ã¶nde olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Jeremy Corbyn liderliÄŸindeki partinin Ã¶zellikle Londra'da iktidar partisinin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± ilÃ§elerde belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ± bekleniyor.
Haziran ayÄ±ndaki erken seÃ§imde Muhafazakar Parti oylarÄ±n yÃ¼zde 42,4'Ã¼nÃ¼, Ä°ÅŸÃ§i Partisi yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ngiltere'de seÃ§menler, yerel yÃ¶netimleri belirlemek iÃ§in 150 seÃ§im bÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. BaÅŸkent Londra'da 32 ilÃ§e belediye meclisini, 4 ilÃ§enin de belediye baÅŸkanÄ± belirlenecek.
Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur edilen yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemesini isteyen bir teklifi oy Ã§okluÄŸu ile kabul etti.
BM Genel Sekreteri TÃ¼rkmenistan'da dÃ¼zenlenen Orta Asya'da terÃ¶rle mÃ¼cadele toplantÄ±sÄ±nda ulusal ve bÃ¶lgesel stratejileri geliÅŸtirme konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Londra'nÄ±n kuzeyindeki Stamford Hill bÃ¶lgesinde Yahudiler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festival sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda ekonomik iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik ortak bir komisyonun kurulmasÄ± iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n, 'Hizbullah'Ä±n Polisario Cephesi'ne destek verdiÄŸi' yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na yalanlama geldi.
Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki El-Hudeyde ilinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, Husilere karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden meÅŸru hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± HDG komutanlarÄ±ndan Hasan ed-Duble'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik BirliÄŸi faaliyetinin baÅŸarÄ±larÄ± sonrasÄ± diÄŸer Ã¼lkelerin BirliÄŸe ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kolombiya'da emniyet gÃ¼Ã§lerine ait eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Arap BirliÄŸi, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ± alan Fas'a desteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ngiltereâ€™nin eski savaÅŸ bakanlarÄ±ndan John Profumoâ€™nun PKK/YPG saflarÄ±na katÄ±lan yeÄŸeni, Suriyeâ€™den Ä°ngiltereâ€™ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Cezayir, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± protesto amacÄ±yla bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Tahran yÃ¶netiminin yalan ve aldatmalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.