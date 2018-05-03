11:22, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Suriye'de Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Rus Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Suriye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Rus yapÄ±mÄ± Su-30SM savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n SÄ±riye'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve pilotun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.