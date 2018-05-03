11:25, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iÅŸgale karÅŸÄ± protesto eylemlerine katÄ±lan ve "terÃ¶r eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tutuklamalarla ilgili Filistin tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Filistin resmi kaynaklarÄ±na gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 62'si kadÄ±n, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 6 bin 500'den fazla Filistinli bulunuyor.

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