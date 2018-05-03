11:33, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Trump'Ä± Clinton'Ä±n eski avukatÄ± savunacak



Foto: Trump-Ty Cobb

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ty Cobb'un gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± ve yerine, eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un getirileceÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 68 yaÅŸÄ±ndaki avukat Ty Cobb'un emekliye ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sanders, aÃ§Ä±klamada, "Ty Cobb birkaÃ§ haftadÄ±r emekliliÄŸini konuÅŸuyordu ve geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ John Kelly'e bu ay sonunda emekliye ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi." ifadesini kullandÄ±. RUSYA'YA MÃœDAHALE Ä°DDÄ°ALARINA KARÅžIÂ TRUMP'I SAVUNUYORDUÂ Cobb, 2016 BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara karÅŸÄ± Trump'Ä±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yordu. Cobb'un yerine kimin atanacaÄŸÄ± ÅŸimdiden belirlendi. Eski baÅŸkanlardan Bill Clinton'Ä±n da avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Emmet Flood'un Trump'Ä±n takÄ±mÄ±na dahil olacaÄŸÄ± kaydedildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders ise Flood'un bu gÃ¶reve getirileceÄŸini onayladÄ±. Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray'a gelerek BaÅŸkan Donald Trump'a Rusya Ã¼zerinden yapÄ±lan cadÄ± avÄ±na karÅŸÄ± temsil edecek." ifadesini kullandÄ±.

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