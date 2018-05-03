İsveç'te üç Özbek vatandaşa terör suçlaması

Dugin'den 'Avrasyalı imparatorluk üçgeni' vurgusu

Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakın geçmişte Türk, Fars ve Rus imparatorluklarının kendi aralarındaki savaşlardan dolayı yok olup gittiğini hatırlatarak, "Üç büyük tarihi imparatorluk arasında yeniden bir güç birliği sağlamalıyız. Birbirimize karşı değil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'ın oluşturduğu Avrasyalı imparatorluk üçgeni diyebiliriz " ifadelerini kullandı.