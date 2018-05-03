Guterres'ten Trump'a 'nükleer anlaşma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'a, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya), Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulundu.
BBC'ye demeç veren Guterres, 2015'te varılan anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, "önemli bir diplomatik zafer" olarak nitelendirdiği anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Bu noktada Guterres, her fırsatta İran ile yapılan anlaşmadan rahatsızlığını dile getiren ve nükleer anlaşmaya ilişkin son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması beklenen Trump'a, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye yönelik birtakım uluslararası yaptırımların azaltılmasını öngören uluslararası anlaşmadan çekilmemesi çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri, "İyi bir alternatifimiz olmadığı sürece bunu rafa kaldırmamalıyız. Tehlikeli zamanlarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
"Şimdiye kadarki en kötüsü" olarak nitelendirdiği anlaşmanın İran'ın nükleer programını engellemekte yetersiz kaldığını savunan Trump'ın, anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki doğrudan veya dolaylı askeri varlığını çekmesi gibi maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.
İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden Fransa, İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydediyor.
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BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, Trump'a, anlaşmadan çekilmeme çağrısı yaptı.
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