Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:40, 03 Mayıs 2018 Perşembe
Avrupa
12:38, 03 Mayıs 2018 Perşembe

  • Paylaş
Guterres'ten Trump'a 'nükleer anlaşma' çağrısı
Guterres'ten Trump'a 'nükleer anlaşma' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, Trump'a, anlaşmadan çekilmeme çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'a, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya), Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulundu.

BBC'ye demeç veren Guterres, 2015'te varılan anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, "önemli bir diplomatik zafer" olarak nitelendirdiği anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu noktada Guterres, her fırsatta İran ile yapılan anlaşmadan rahatsızlığını dile getiren ve nükleer anlaşmaya ilişkin son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması beklenen Trump'a, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye yönelik birtakım uluslararası yaptırımların azaltılmasını öngören uluslararası anlaşmadan çekilmemesi çağrısı yaptı.

"TEHLİKELİ ZAMANLARLA KARŞIYAYIZ"

BM Genel Sekreteri, "İyi bir alternatifimiz olmadığı sürece bunu rafa kaldırmamalıyız. Tehlikeli zamanlarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Şimdiye kadarki en kötüsü" olarak nitelendirdiği anlaşmanın İran'ın nükleer programını engellemekte yetersiz kaldığını savunan Trump'ın, anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki doğrudan veya dolaylı askeri varlığını çekmesi gibi maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden Fransa, İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydediyor.



İlgili Konular Guterres BM trump
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İsrail Gazze'ye araç girişini kesti
İsrail Gazze'ye araç girişini kesti

İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne araç girişini durdurduğu bildirildi.
Libya'da DEAŞ tarafından hedef alınan seçim hazırlıkları sürüyor
Libya'da DEAŞ tarafından hedef alınan seçim hazırlıkları sürüyor

Libya Yüksek Seçim Kurulu, dün başkent Trablus'taki binasına yönelik DEAŞ saldırısında 13 çalışanının hayatını kaybettiğini, bununla birlikte ülkedeki seçim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Dugin'den 'Avrasyalı imparatorluk üçgeni' vurgusu
Dugin'den 'Avrasyalı imparatorluk üçgeni' vurgusu

Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakın geçmişte Türk, Fars ve Rus imparatorluklarının kendi aralarındaki savaşlardan dolayı yok olup gittiğini hatırlatarak, "Üç büyük tarihi imparatorluk arasında yeniden bir güç birliği sağlamalıyız. Birbirimize karşı değil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'ın oluşturduğu Avrasyalı imparatorluk üçgeni diyebiliriz " ifadelerini kullandı.
İsrail iki Amerikalı aktivisti ülkeye sokmadı
İsrail iki Amerikalı aktivisti ülkeye sokmadı

İsrail'in iki Amerikalı insan hakları savunucusunun ülkeye girişine izin vermeyerek sınır dışı ettiği belirtildi.
Guterres'ten Trump'a 'nükleer anlaşma' çağrısı
Guterres'ten Trump'a 'nükleer anlaşma' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, Trump'a, anlaşmadan çekilmeme çağrısı yaptı.
Türkmenistan'dan Türkiye'ye karayolu önerisi
Türkmenistan'dan Türkiye'ye karayolu önerisi

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, "Türkmenistan olarak, Orta Asya'dan Türkiye'ye bağlantısı olacak karayolu oluşturmayı öneriyoruz" açıklamasında bulundu
İsveç'te üç Özbek vatandaşa terör suçlaması
İsveç'te üç Özbek vatandaşa terör suçlaması

İsveç'te terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülen üç Özbekistan vatandaşı tutuklandı
İslam ın 'dördüncü kutsal şehri' Harar FOTO
İslam’ın 'dördüncü kutsal şehri': Harar | FOTO

Eski şehir merkezinde varlığını sürdüren 100'e yakın camisi ve çevresindeki 100'den fazla evliya türbesiyle “İslam’ın dördüncü kutsal şehri” ya da “evliyalar şehri” olarak anılan Harar, hem bölge hem de İslam tarihi açısından büyük öneme sahip.
Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak
Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak

ABD Başkanı Trump'ın avukatlarından Ty Cobb'un görevinden ayrılacağı ve yerine, eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan Emmet Flood'un getirileceği bildirildi.
İşgal güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, işgale karşı protesto eylemlerine katılan ve "terör eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
Suriye'de Rus savaş uçağı düştü
Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rus Su-30SM savaş uçağı Suriye'de düştü. Pilot hayatını kaybetti
İngiltere sandık başında
İngiltere sandık başında

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor. Başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanı belirlenecek.
Kanada Papa Franciscus'dan özür bekliyor
Kanada, Papa Franciscus'dan özür bekliyor

Kanada Federal Parlamentosu, Papa Franciscus'un, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında mağdur edilen yerli çocuklardan özür dilemesini isteyen bir teklifi oy çokluğu ile kabul etti.
BM ile Türkmenistan terörle mücadele toplantısı
BM ile Türkmenistan terörle mücadele toplantısı

BM Genel Sekreteri Türkmenistan'da düzenlenen Orta Asya'da terörle mücadele toplantısında ulusal ve bölgesel stratejileri geliştirme konularında görüştü
Londra'da Yahudilerin düzenlediği festivalde patlama
Londra'da Yahudilerin düzenlediği festivalde patlama

Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde Yahudiler tarafından düzenlenen festival sırasında patlama meydana geldi. Londra polisi, patlamada 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran-IKBY arasında ortak komisyon kuruldu
İran-IKBY arasında ortak komisyon kuruldu

İran ile IKBY arasında ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bir komisyonun kurulması için imzalar atıldı

Haberler

Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak
Trump'ı Clinton'ın eski avukatı savunacak

Trump'ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı
Trump'ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı

Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı
Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı

Trump 'Barış Evi' önerisinde bulundu
Trump 'Barış Evi' önerisinde bulundu

Trump: İran nükleer silah yapamayacak
Trump İran nükleer silah yapamayacak

'Trump'ın anlaşmada kalması mümkün görünmüyor'
Trump'ın anlaşmada kalması mümkün görünmüyor'

Trump Rusya soruşturmasında aklandı
Trump Rusya soruşturmasında aklandı

Trump'ın bakan adayı Jackson çekildi
Trump'ın bakan adayı Jackson çekildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 